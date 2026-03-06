Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Vignola, il premio Ciliegio d'oro va a Federica Minozzi

'Intendiamo riconoscere il valore di una leadership capace di innovare con visione e responsabilità'

Sarà assegnato a Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, il prestigioso Premio Ciliegia d’Oro 2025, riconoscimento istituito nel 1981 e promosso ogni anno dal Centro Studi Vignola con il sostegno dell’azienda Toschi Vignola, per rendere omaggio a personalità che si sono particolarmente distinte in campo sociale, culturale, imprenditoriale, sportivo o umanitario.  

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 16 maggio alle 18 presso la Sala dei Contrari della Rocca di Vignola.

 

'La Giuria ha assegnato il Premio Ciliegia d’Oro 2025 a Federica Minozzi, CEO di Iris Ceramica Group, che rappresenta da oltre vent’anni una delle figure più autorevoli e innovative dell’industria ceramica internazionale. Il 2025 è stato per lei un anno particolarmente significativo, segnato da importanti riconoscimenti al suo impegno imprenditoriale e alla sua capacità di leadership. A coronamento di questi traguardi si aggiunge la Ciliegia d’Oro, ulteriore attestato di stima per una guida che coniuga visione internazionale, innovazione tecnologica, sostenibilità e responsabilità sociale, contribuendo alla crescita del Made in Italy e rappresentando un autentico orgoglio per il territorio modenese'.

 

Manager e imprenditrice di riferimento nel settore ceramico, Federica Minozzi vanta oltre 26 anni di esperienza come Amministratore Delegato. Dal 2000 ricopre ruoli direttivi nelle aziende di Iris Ceramica Group, coniugando visione internazionale, creatività e solide capacità di networking.

Supervisiona i processi economico-finanziari del Gruppo e guida le strategie di innovazione e change management, promuovendo progetti all’avanguardia come H2 Factory, la prima fabbrica ceramica alimentata da idrogeno verde autoprodotto, dedicata alla produzione di Ceramica 4D per l’arredo di alta gamma. È alla guida di una realtà internazionale con stabilimenti in Italia, Stati Uniti e Germania e una rete commerciale presente in oltre 100 Paesi. Ha inoltre sostenuto l’espansione globale del brand con l’apertura degli showroom ICG Gallery in città strategiche, tra cui Milano, Londra, Parigi, Berlino, Barcellona e New York. Nel 2019 ha creato la Fondazione Iris Ceramica Group, impegnata in progetti sociali a livello nazionale e internazionale. 

 

'Con il Premio Ciliegia d’Oro 2025 intendiamo riconoscere il valore di una leadership capace di innovare con visione e responsabilità – dichiara Massimo Toschi, Presidente del Centro Studi Vignola –. Federica Minozzi rappresenta un esempio di imprenditoria moderna che coniuga sviluppo internazionale, sostenibilità e attenzione al territorio, contribuendo a rafforzare il prestigio del Made in Italy nel mondo'. 

 

'Il Premio Ciliegia d’oro viene assegnato a una donna di grande valore e questo, ritengo, sia da sottolineare soprattutto mentre si celebra l’80esimo anniversario del voto alle donne in Italia – sottolinea il sindaco di Vignola Emilia Muratori – Federica Minozzi è un’imprenditrice di fama internazionale, con le radici ben piantate nel territorio, ma con la capacità di intercettare le necessità globali.

In questi anni, alla guida del gruppo Iris Ceramica, ha saputo innovare una grande tradizione familiare, garantendo non solo l’aggiornamento tecnologico, ma anche l’attenzione all’ambiente e alla responsabilità sociale'. 

