Giuramento cadetti in Accademia a Modena, parlamentari Pd: 'Invitati solo esponenti di centrodestra'

'Ci auguriamo che i vertici dell’Accademia militare possano chiarire, possibilmente non addebitando colpe a errori del loro cerimoniale'

'Ci scusiamo sinceramente con i cadetti, le cadette e le loro famiglie per non essere stati presenti, questa mattina, nel corso di un momento così importante come quello del giuramento del 207° Corso ‘Fermezza’, ma purtroppo dall’Accademia militare di Modena non è arrivato alcun invito, e non è la prima volta'. Così i parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari, Enza Rando e Maria Cecilia Guerra.

 

'Troviamo il fatto davvero singolare – continuano – in quanto, invece, il senatore Barcaiuolo e la deputata Dondi erano presenti e in prima fila, mentre non è stato invitato neppure il deputato Matteo Richetti. Non vorremmo allora che contata selettività derivasse da una predilezione per una determinata area politica, il che sarebbe davvero molto grave. A rappresentare la Repubblica italiana sul territorio siamo tutti noi parlamentari, di centrodestra come di centrosinistra, e avremmo ritenuto doveroso essere presenti, per rispetto nei confronti dei cadetti e delle cadette, tanto più perché era presente anche il ministro della Difesa Crosetto, che siamo certi non fosse nemmeno stato informato. Ci auguriamo che i vertici dell’Accademia militare possano chiarire, possibilmente non addebitando colpe a errori del loro cerimoniale, e che episodi come questi non abbiano a ripetersi in futuro, perché chi forma le nostre Forze armate deve essere al di sopra di ogni appartenenza politica, e agire nel solo interesse dello Stato'.

