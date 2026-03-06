Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Castelvetro; a fuoco il tetto di una abitazione

Nessun ferito ma lungo lavoro dei Vigili del Fuoco per limitare danni in via Nizzola

I Vigili del Fuoco di Modena sono impegnati dalle ore 14.10 del pomeriggio di oggi per un incendio che ha interessato la copertura di un'abitazione in via Nizzola , nel comune di Castelvetro di Modena.

Il rogo ha coinvolto un tetto ventilato in legno, tipologia costruttiva che richiede un intervento particolarmente accurato per evitare che le fiamme si propaghino all'interno delle intercapedini della struttura. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio, la Sala Operativa 115 ha disposto l’invio immediato di diverse squadre: APS (Autopompa Serbatoio) provenienti dai distaccamenti di Sassuolo e Vignola. L'autoscala è stata inviata dalla sede Centrale di Modena per operare dall'alto. Presente sul posto il Funzionario di servizio della Sede Centrale per il coordinamento delle operazioni tecniche. Intervenuti a scopo precauzionale i sanitari del 118 e pattuglie della Polizia Locale per la gestione della viabilità e il supporto alle operazioni.

Al momento le operazioni di smantellamento delle parti bruciate e la successiva bonifica sono ancora in corso. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte dalle esalazioni. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

