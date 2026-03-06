Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Polizia Locale, 40 anni dalla legge quadro: serve una riforma'

Maria Grazia Modena: 'Quarant’anni sono un tempo troppo lungo per una legge che disciplina un servizio oggi centrale per la sicurezza urbana'

'Domani ricorrono quarant’anni dall’approvazione della legge 7 marzo 1986 n. 65, la norma che ancora oggi disciplina a livello nazionale l’ordinamento della Polizia Locale. Una ricorrenza significativa che mette in evidenza quanto il quadro normativo sia ormai datato rispetto al ruolo che i corpi di Polizia Locale svolgono oggi nelle città italiane'. A intervenire è il consigliere comunale Maria Grazia Modena.

'Proprio alla vigilia di questo anniversario è stata presentata in Consiglio Comunale di Modena una mozione che chiede al Sindaco e alla Giunta di farsi promotori presso Governo e Parlamento di una riforma organica della legge quadro del 1986. Negli ultimi decenni, infatti, le funzioni della Polizia Locale si sono profondamente evolute. Accanto alle tradizionali competenze in materia di viabilità e polizia amministrativa, gli agenti svolgono oggi attività fondamentali di presidio del territorio, polizia giudiziaria, sicurezza urbana, controllo ambientale, contrasto al degrado e collaborazione con le forze di polizia statali. Un’evoluzione che non è stata accompagnata da un adeguato aggiornamento della normativa nazionale. A quarant’anni dalla legge quadro è necessario aprire una nuova fase di riforma che riconosca pienamente il ruolo che la Polizia Locale svolge oggi nelle città e che definisca standard chiari e omogenei a livello nazionale'.

'La Regione

Emilia-Romagna e poche altre regioni hanno negli anni già compiuto passi importanti in questa direzione, con leggi regionali e successive modifiche, che hanno promosso un sistema integrato di sicurezza e rafforzato il coordinamento tra enti locali e istituzioni. Tuttavia, anche questo modello avanzato continua a poggiare su una legge quadro nazionale ormai superata.

Per questo la mozione chiede che venga avviata una riforma capace di definire in modo più chiaro ruolo e funzioni della Polizia Locale; stabilire standard nazionali uniformi su formazione, organizzazione e dotazioni; garantire adeguate tutele giuridiche e professionali agli operatori; rafforzare il coordinamento con il sistema nazionale della sicurezza pubblica. L’obiettivo è quello di aprire un’iniziativa istituzionale che coinvolga Governo, Parlamento, ANCI e Regione, affinché la riforma della Polizia Locale diventi finalmente una priorità. A quarant’anni dalla legge del 1986, il messaggio che arriva dai Comuni è chiaro: la sicurezza urbana e il lavoro quotidiano degli operatori meritano un quadro normativo aggiornato e all’altezza delle sfide di oggi'.

