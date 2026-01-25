Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sport come educazione alla vita: la lezione di Cecilia Camellini a Penthatlon Modena

La società sportiva ha avviato un nuovo format per un ciclo di incontri dedicati alle tematiche del mondo dello sport giovanile

È stato un successo il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri dedicato ad atleti e famiglie, promosso da Pentathlon Modena per approfondire tematiche educative legate al mondo dello sport giovanile.


Alla serata hanno partecipato numerosi atleti, genitori, tecnici e sponsor, confermando l’interesse verso un percorso che vuole essere un vero contenitore dove ci si incontra, si fa community, si parla di sport e buone pratiche.


Ospite dell’incontro Cecilia Camellini, psicologa e psicoterapeuta, ex atleta paralimpica pluricampionessa, che ha proposto un intervento intenso e molto partecipato sul rapporto tra agonismo, crescita personale e ruolo della famiglia nel percorso sportivo.


A dialogare con lei è stato Mauro Rozzi, membro della giunta Coni regionale e da poco delegato Emilia-Romagna della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, oltre che già commissario tecnico della nazionale di nuoto paralimpica, ruolo nel quale aveva conosciuto e seguito da vicino la stessa Camellini.


Camellini ha raccontato anche la propria esperienza, soffermandosi sui momenti più duri della carriera: ha ricordato quando è stata vicina a smettere, le pressioni, il peso delle aspettative e il lavoro necessario per ritrovare equilibrio e motivazione.

“Dietro ogni risultato c’è un cammino, e quel cammino è più importante del risultato stesso”, ha sottolineato Camellini, definendo lo sport una vera palestra
emotiva per adolescenti e giovani atleti.


In chiusura è intervenuto il presidente del Pentathlon Modena, Pier Paolo Alessandro, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione e per il valore educativo dell’iniziativa: “Abbiamo voluto aprire uno spazio di dialogo tra atleti, genitori e specialisti perché crediamo che lo sport sia un’esperienza che si costruisce insieme. Questi incontri ci aiutano a formare non solo atleti, ma persone consapevoli, motivate e capaci di affrontare le sfide del loro percorso di vita”.

Il ciclo di incontri proseguirà mercoledì 22 aprile con l’intervento di Chiara Mezzetti, biologa nutrizionista, che affronterà il tema “La tecnologia e l’Ai applicata all’alimentazione: vantaggi e rischi”.

L’incontro sarà presto disponibile sul nuovo canale YouTube di Pentathlon Modena, dove verranno pubblicati altri contenuti e dove sarà possibile seguire anche le partite di pallanuoto della società.

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995.   

