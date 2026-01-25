Sport come educazione alla vita: la lezione di Cecilia Camellini a Penthatlon Modena

È stato un successo il primo appuntamento del nuovo ciclo di incontri dedicato ad atleti e famiglie, promosso da Pentathlon Modena per approfondire tematiche educative legate al mondo dello sport giovanile.Alla serata hanno partecipato numerosi atleti, genitori, tecnici e sponsor, confermando l’interesse verso un percorso che vuole essere un vero contenitore dove ci si incontra, si fa community, si parla di sport e buone pratiche.Ospite dell’incontro Cecilia Camellini, psicologa e psicoterapeuta, ex atleta paralimpica pluricampionessa, che ha proposto un intervento intenso e molto partecipato sul rapporto tra agonismo, crescita personale e ruolo della famiglia nel percorso sportivo.A dialogare con lei è stato Mauro Rozzi, membro della giunta Coni regionale e da poco delegato Emilia-Romagna della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, oltre che già commissario tecnico della nazionale di nuoto paralimpica, ruolo nel quale aveva conosciuto e seguito da vicino la stessa Camellini.Camellini ha raccontato anche la propria esperienza, soffermandosi sui momenti più duri della carriera: ha ricordato quando è stata vicina a smettere, le pressioni, il peso delle aspettative e il lavoro necessario per ritrovare equilibrio e motivazione.“Dietro ogni risultato c’è un cammino, e quel cammino è più importante del risultato stesso”, ha sottolineato Camellini, definendo lo sport una vera palestraemotiva per adolescenti e giovani atleti.In chiusura è intervenuto il presidente del Pentathlon Modena, Pier Paolo Alessandro, che ha espresso soddisfazione per la partecipazione e per il valore educativo dell’iniziativa: “Abbiamo voluto aprire uno spazio di dialogo tra atleti, genitori e specialisti perché crediamo che lo sport sia un’esperienza che si costruisce insieme. Questi incontri ci aiutano a formare non solo atleti, ma persone consapevoli, motivate e capaci di affrontare le sfide del loro percorso di vita”.Il ciclo di incontri proseguirà mercoledì 22 aprile con l’intervento di Chiara Mezzetti, biologa nutrizionista, che affronterà il tema “La tecnologia e l’Ai applicata all’alimentazione: vantaggi e rischi”.L’incontro sarà presto disponibile sul nuovo canale YouTube di Pentathlon Modena, dove verranno pubblicati altri contenuti e dove sarà possibile seguire anche le partite di pallanuoto della società.