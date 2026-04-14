Trasporto pubblico e scuola: al via il confronto tra Comune di Modena e studenti

Potenziamento delle corse nelle fasce più critiche (7:00-8:00 e 13:00-14:30), revisione degli orari e dei tempi di percorrenza, istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio. Sono stati questi i temi più importanti affrontati durante il primo incontro del tavolo di lavoro dedicato al trasporto pubblico studentesco che si è riunito oggi presso l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Modena.

Nato a seguito di un primo confronto tra i rappresentanti delle scuole superiori modenesi, il sindaco Massimo Mezzetti e parte della Giunta comunale, il tavolo ha visto la partecipazione dell’assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità Giulio Guerzoni, dei rappresentanti di aMo, Seta e della Commissione Trasporti dei Rappresentanti d’Istituto delle Scuole superiori di Modena.

'Con l’incontro di oggi è stato avviato un confronto positivo e costruttivo tra Seta, aMo e i rappresentanti delle Scuole superiori di Modena che aiuterà certamente a migliorare il servizio di trasporto pubblico studentesco cittadino – ha commentato l’assessore Giulio Guerzoni al termine dell’incontro – Come Amministrazione comunale ovviamente faremo la nostra parte affinché il percorso iniziato prosegua nel migliore dei modi e già adesso posso confermare l’intenzione di istituire al più presto il tavolo permanente di monitoraggio richiesto dagli Istituti scolastici.

Nel frattempo, il tavolo di lavoro proseguirà il suo percorso e tornerà a riunirsi prima della fine dell’anno scolastico'.

Il confronto di oggi è stato anche un'occasione utile per illustrare agli studenti la complessità dell'organizzazione del servizio di traporto pubblico e l’attività di costante monitoraggio che viene fatta per assicurare la più rapida risoluzione delle problematiche. Allo stesso tempo, le indicazioni ricevute dagli studenti nel corso dell’incontro e illustrate in maniera puntuale e sistematica, sono state accolte sia da aMo e che dal Gestore come utili spunti su cui intervenire per fornire un servizio sempre più a misura di studente.

Nel corso dell’incontro, la Commissione Trasporti dei Rappresentanti d’Istituto ha infatti presentato un dossier basato su un’indagine della Consulta provinciale degli studenti che ha coinvolto oltre 4.000 ragazze e ragazzi della provincia che frequentano i principali Istituti superiori di Modena. I dati raccolti restituiscono il quadro di un servizio valutato poco più che sufficiente (voto medio 2,7 su 5); giudizio su cui pesano, principalmente, il sovraffollamento, i ritardi e la scarsa frequenza delle corse. Tutti elementi che hanno ricadute dirette sulla quotidianità scolastica e sul diritto allo studio in particolare degli studenti che arrivano da fuori città.

'Siamo utenti quotidiani del servizio e conosciamo bene le difficoltà: essere coinvolti come interlocutori è un segnale importante

e vogliamo contribuire con proposte concrete – commenta la delegazione di Rappresentanti d’Istituto delle scuole superiori di Modena - Il potenziamento delle corse nelle fasce di punta e la revisione degli orari sono interventi necessari per ridurre ritardi e sovraffollamento. Chiediamo inoltre l’attivazione di un tavolo permanente di monitoraggio'.