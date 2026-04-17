Caro carburante, Legacoop Emilia-Romagna al Governo: 'Servono misure urgenti per trasporti e logistica'

'Il sistema dei trasporti è un'infrastruttura economica e sociale essenziale per l'Emilia-Romagna. Oggi siamo di fronte a una crisi che non ha natura congiunturale: è un cedimento strutturale che mette a rischio la dorsale logistica e la mobilità regionale. Le risposte del Governo finora sono parziali e nel caso del trasporto persone nulle. Non basta sbloccare risorse, bisogna adeguarle alla realtà dei costi e intervenire con urgenza sui meccanismi che bloccano la liquidità' - dichiara il presidente di Legacoop Emilia-Romagna, Daniele Montroni (nella foto).
Per quanto riguarda l'autotrasporto merci il carburante incide per il 30-40% dei costi operativi: l'extra-costo raggiunge 9.000 euro l'anno per mezzo pesante, su una regione che movimenta circa 248 milioni di tonnellate su strada. In Emilia-Romagna il peso del settore è rilevante.
Per il trasporto persone le cooperative coprono oltre il 30% del servizio TPL regionale. Il carburante è la seconda voce di costo dopo il personale: il gasolio è aumentato del 40% dall'inizio del 2026, per extra-costi che superano i 40 milioni di euro al mese sull'intero settore bus nazionale. Il punto più grave è che il comparto è stato completamente ignorato dal legislatore: i meccanismi di recupero costi sono stati pensati solo per il trasporto merci e non sono mai stati estesi a TPL, linee e noleggio. A ciò si aggiunge il paradosso del gasolio commerciale: il taglio delle accise - unica misura operativa - non produce alcun beneficio alla pompa per questi operatori.
Il Governo ha tentato di rispondere alla crisi del settore merci con il DL 33/2026 e il decreto aprile 2026, mettendo sul piatto la proroga del taglio accise (-20 ct/l) e uno stanziamento di 100 milioni di euro.
'Il taglio delle accise è stato già interamente assorbito dai rincari del greggio, risultando invisibile alla pompa e il decreto attuativo per i 100 milioni non è ancora stato emanato; le imprese restano senza la liquidità immediata promessa. Inoltre la dotazione economica è palesemente sottostimata rispetto alla platea degli aventi diritto e il provvedimento ignora le richieste urgenti di Unatras su credito d'imposta operativo e ristori adeguati'.
'Mentre per il trasporto passeggeri (TPL e noleggio) il vuoto è totale: il comparto è stato escluso da ogni meccanismo di recupero costi, nonostante rincari del gasolio del 40% da inizio anno.
Legacoop Emilia-Romagna delinea una linea d'azione basata su tre pilastri: Il primo obiettivo - aggiunge Montroni - è la messa in sicurezza del sistema logistico regionale. La nostra economia viaggia sul just-in-time: i supermercati non hanno magazzini propri e l'industria dipende dai flussi giornalieri. Un blocco dell'autotrasporto anche solo di 48-72 ore svuoterebbe gli scaffali e paralizzerebbe le fabbriche, innescando un'inflazione da scarsità che si aggiungerebbe a quella energetica'.
Al centro della mobilità resta il diritto al trasporto: 'Il secondo punto è garantire la continuità dei servizi ai cittadini, senza tagli alle corse né rincari.
Per questo le richieste che il settore merci avanza al Governo, e che Legacoop Emilia-Romagna sostiene, sono interventi urgenti ed incisivi: 'lo sblocco immediato e il rifinanziamento dei 100 milioni già stanziati, la cui dotazione attuale è palesemente insufficiente; l'introduzione di una disciplina strutturale per il carburante professionale che sterilizzi le oscillazioni di mercato; un'accelerazione dei rimborsi accise (oggi a 60 giorni, incompatibili con l'emergenza di liquidità); una circolare interpretativa urgente per rendere immediatamente esigibile la clausola di adeguamento del prezzo al carburante nei contratti; l'apertura di un tavolo permanente tra Governo, trasportatori e committenti per un patto di sistema che ridisegni una logistica davvero sostenibile'.
Per il trasporto persone, Legacoop Emilia-Romagna sostiene richieste altrettanto concrete: 'estendere a TPL, linee e NCC i meccanismi di recupero costi oggi riservati alle sole merci; adeguare il Fondo Nazionale per il Trasporto Pubblico Locale con risorse commisurate agli extra-costi energetici documentati; rivedere i contratti di servizio pubblico inserendo clausole automatiche di aggiornamento; superare il paradosso del gasolio commerciale con una disciplina specifica per il carburante professionale; promuovere un nuovo modello di partnership pubblico-privato che riconosca alle cooperative un ruolo stabile nella gestione del servizio, con programmazione industriale a medio-lungo termine'.