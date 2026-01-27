Il Fondo dott Mario Gasparini Casari celebra i 40 anni e inaugura la nuova sede

Un traguardo storico per prevenzione, ricerca e cultura della salute per la terza etàIl Fondo Dott. Mario Gasparini Casari APS festeggia 40 anni dalla sua fondazione e inaugura ufficialmente giovedì la propria nuova sede operativa in Strada Canaletto 88 a Modena, un evento che unisce memoria, innovazione e impegno costante a servizio della comunità, con particolare attenzione alla salute degli anziani.Fondato nel 1986 in memoria del Dott. Mario Gasparini Casari, rinomato ricercatore universitario in geriatria e gerontologia, il Fondo ha come missione la promozione della prevenzione sanitaria, della ricerca scientifica geriatrica e della formazione, diventando nel tempo un vero punto di riferimento per la terza età sul territorio modenese.'Celebrare i 40 anni del Fondo con l’inaugurazione della nuova sede è per me un momento di grande orgoglio e responsabilità', dichiara il presidente Carmelo Morrone. 'Il Fondo rappresenta oggi un punto di riferimento concreto per la prevenzione, la ricerca e la cultura della salute sul territorio. Vogliamo essere vicini alla popolazione anziana, promuovere stili di vita sani, diffondere conoscenze scientifiche e offrire strumenti concreti per un invecchiamento attivo e in salute.Questa nuova sede in Strada Canaletto 88 è il simbolo tangibile del nostro impegno continuo, un luogo aperto a cittadini, operatori e istituzioni, dove la prevenzione diventa cultura e la ricerca diventa servizio per la comunità'.La nuova sede, moderna e funzionale, permetterà di ampliare e potenziare le attività del Fondo, offrendo spazi dedicati a: programmi di screening e prevenzione sanitaria, attività di ricerca geriatrica e gerontologica, progetti di formazione e sensibilizzazione rivolti a cittadini, operatori sanitari e volontari, iniziative volte alla promozione dell’invecchiamento attivo e in saluteAl taglio del nastro saranno presenti anche il senatore Fdi Michele Barcaiuolo, il consigliere regionale Pd Gian Carlo Muzzarelli; il consigliere regionale civico Vincenzo Paldino; il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il vicesindaco Francesca Maletti.