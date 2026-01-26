Bertoldi (Lega): 'Rifiuti Modena, cassonetti intelligenti che si rompono un giorno sì e un giorno no'
'Manca la trasparenza sul calcolo dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati per calcolare la tariffa puntuale'
26 gennaio 2026 alle 19:54
'Nessuno nega la necessità di una corretta differenziazione dei rifiuti, ma il tema è estremamente complesso e va affrontato in modo pratico e non ideologico. In questo senso il Comune di Modena ha sbagliato e sottovalutato la capacità di risposta dei cittadini e il contesto dove applicare modalità non immediate. Si tratta di capire come attuare un sistema efficace nel differenziare, ma anche (e questo viene sottovalutato) produrre meno rifiuti, dal momento che la produzione procapite di rifiuti a Modena continua ad essere molto sostenuta. Anche la percentuale di rifiuti differenziati come valore assoluto ha un valore relativo, perché va valutata la qualità della differenziazione'. Così Giovanni Bertoldi della Lega di Modena.'Se applichiamo il modello dell'impronta ecologica secondo Wackernaghel per sostenere i consumi di tutti i cittadini del pianeta con il livello dei cittadini italiani, avremmo la necessità di una superficie biologicamente attiva equivalente a 2,6 pianeti terra. Per questo dobbiamo innanzitutto recuperare un rapporto di fiducia coi cittadini, un nuovo patto, impostando una politica di incentivi per i comportamenti virtuosi, invece che pensare solo di punire i comportamenti scorretti. Anche perché molte delle sanzioni comminate non verranno mai recuperate e risulteranno del tutto inefficaci.Inoltre, si devono collegare i buoni risultati nella differenziazione allo spegnimento o ridimensionamento dell'inceneritore cittadino - continua Bertoldi -.
Abbiamo criticità nelle isole ecologiche in cui non vengono ritirati tutte le fattispecie di rifiuti (alcuni vengono considerati non conferibili) e in cui non ci sono solo cittadini che portano i loro rifiuti, ma anche altri cittadini che li prelevano (ad esempio per prelevare il rame da gli apparecchi elettrici). Mancano contenitori specifici per pannolini, pannoloni e assorbenti igienici. Abbiamo cassonetti “intelligenti” che si rompono un giorno sì e un giorno no (qui su La Pressa). Manca la trasparenza sul calcolo dei conferimenti dei rifiuti indifferenziati per calcolare la tariffa puntuale. Oggi Mezzetti prova a fare una parziale marcia indietro, ma la situazione a cui ci hanno portato è talmente critica che solo una modifica radicale può invertire una situazione che non è degna di una città come Modena. E questo non solo per colpa di Hera, ma anche di chi a livello politico ha proposto un modello virtuoso a livello teorico, ma che nella pratica non è risultato soddisfacente e rischia di aumentare sempre più gli abbandoni dei rifiuti'.
