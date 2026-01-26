Nel corso della seduta del Consiglio comunale di oggi è stato dedicato un momento di ricordo sia alla Giornata della Memoria sia al primo anniversario della scomparsa del consigliere Vittorio Reggiani, avvenuta il 24 gennaio 2025.
'Questo momento ci tocca per due motivi – ha affermato il presidente Antonio Carpentieri a nome di tutta l’Assemblea – per la prossimità con il 27 gennaio, Giorno della Memoria dedicato alla Shoah, e per il recente anniversario della scomparsa del consigliere Reggiani. Fare memoria delle vittime significa non dimenticare, studiare e comprendere ciò che è accaduto. Fare memoria di Vittorio significa tenere vivi i valori che hanno rappresentato la bussola della sua attività politica, valori che possono essere una guida per tutti noi, al di là delle appartenenze politiche'.
È stato ricordato come Reggiani sia stato per diversi anni membro attivo del Consiglio comunale, nella consiliatura 2019-2024 e poi nella successiva, interrotta prematuramente dalla sua scomparsa. In Aula è stato quindi proiettato il video di un suo intervento consiliare e, infine, osservato un minuto di silenzio per onorare entrambe le ricorrenze.
Modena, il Consiglio comunale ha ricordato Vittorio Reggiani a un anno dalla morte
