Lutto nella politica modenese e in Consiglio Comunale. E' morto all'età di 56 anni Vittorio Reggiani, consigliere comunale del Partito Democratico, eletto sia nel 2019 sia nel 2024. Nella consigliatura in corso era presidente della Commissione Servizi. Lavorava come responsabile dell’Ufficio condomini, ufficio progetti speciali e mediazione sociale per Acer.'Sono molto rattristato dalla scomparsa di Vittorio Reggiani - afferma l'ex sindaco Muzzarelli -. Da sindaco di Modena e prima ancora da componente della comunità politica del Partito Democratico, avevo imparato a conoscere ed apprezzare le sue qualità, la sua generosità e l’impegno sociale. Ci mancherà tanto, sono vicino alla famiglia'.