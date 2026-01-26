Rifiuti Modena, M5s: 'Abbandoni incontrollati, servono premi per cittadini virtuosi'

'Le difficoltà legate alla gestione dei rifiuti hanno diverse motivazioni. Gli abbandoni incontrollati, che rappresentano il problema più attuale, vanno chiaramente e severamente repressi e sanzionati. L’inciviltà e l’illegalità di alcuni non possono penalizzare la stragrande maggioranza di concittadini che differenziano correttamente e fanno sacrifici per conformarsi alle regole. Serve, allora, in primo luogo un piano strutturato ed efficace di controlli e sanzioni, proprio a tutela del decoro cittadino e di tutti coloro che rispettano le regole'. Così il M5S Modena.'Inoltre, sul piano informativo e comunicativo dal gestore ci si aspetta una ben più seria e strutturata attività di informazione e di coinvolgimento dei cittadini per spiegare in modo preciso e capillare (casa per casa) il funzionamento dell’impianto tariffario e del sistema di conferimento e raccolta. Riteniamo, anche, che vada rilanciato il tavolo di negoziazione ed il forum dell’economia circolare, la cui introduzione era stato oggetto di una mozione, proposta dal M5S e già approvata dal Consiglio comunale, che deve vedere il coinvolgimento di tutte le parti in causa per calibrare al meglio le modalità di conferimento e raccolta e la strutturazione della tariffa puntuale - continua il M5S -. Allo stesso modo, riteniamo essenziale introdurre meccanismi premiali nella tariffa per chi produce meno rifiuti e differenzia di più e meglio.Tutto questo percorso deve essere funzionale ad una maggiore qualità del servizio, che possa rendere la città più pulita e consentire la dismissione dell’inceneritore in tempi più rapidi possibili. A fronte di ciò resta però un problema di fondo strutturale: il gestore del servizio, che è un soggetto che per sua natura deve fare utili e rispondere agli azionisti, rischia di non avere come priorità assoluta il servizio alla cittadinanza. I rifiuti non possono essere trattati solo come una voce di bilancio: parliamo di un servizio pubblico essenziale che deve mettere al centro i cittadini, la loro salute ed il loro benessere'.