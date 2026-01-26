Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Gli Street Tutor davanti alle scuole diventano School Tutor: oggi primo giorno

L'incarico da 60mila euro è stato assegnato a Your Event Solution Srl, la stessa che già gestisce, sempre per il Comune di Modena, il servizio di Street Tutor

Da oggi, lunedì 26 gennaio, davanti alle scuole è previsto un servizio in più: otto operatori denominati “School tutor” e divisi in quattro pattuglie dal lunedì al sabato, dalle 11.30 alle 14.30, presidiano il Polo Leonardo con le scuole Selmi e Corni, le scuole Wiligelmo e Guarini in viale Corassori, l’istituto Barozzi e la sede del Corni in Largo Aldo Moro.

Coordinati dalla Polizia locale, che valuterà man mano eventuali modifiche a seconda delle esigenze e delle contingenze, gli operatori sono riconoscibili da un giubbino fluorescente e hanno il compito di monitorare e intervenire, in caso di episodi di bassa tensione, oppure segnalare immediatamente alle forze dell’ordine eventuali situazioni più gravi.

L'incarico è stato assegnato a Your Event Solution Srl, la stessa che già gestisce, sempre per il Comune di Modena, il servizio di Street Tutor.

'Questo nuovo intervento a tutela dei giovani – dal valore economico di 60mila euro provenienti da risorse comunali – si inserisce nell’ambito del progetto di School tutoring partito a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, che prevede anche un presidio fisso e pattugliamenti mobili della Polizia locale nella zona dell’autostazione e negli istituti ritenuti più critici dal punto di vista della viabilità e della prevenzione del fenomeno del bullismo e della violenza giovanile. Oltre a collaborazioni con le associazioni di volontariato (in campo i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e del Circolo Narxis) e con l’educativa di strada per avere ulteriori ‘occhi’ attenti fuori dai plessi scolastici e in prossimità di parchi, stazioni e fermate dei mezzi pubblici; campagne di educazione civica e incontri informativi con gli studenti sul tema della legalità' - fa sapere il Comune.

