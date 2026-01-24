Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

School tutor: servizio affidato alla stessa ditta degli Street tutor

Al costo di 60.000 euro, l'attività della società Your event solution di Modena, inizierà il 26 gennaio

1 minuto di lettura

Sessantamila euro per il “controllo scolastico”, un solo preventivo arrivato e affidamento diretto alla stessa società che già gestisce il servizio di street tutor. È quanto emerge dalla determinazione dirigenziale del Comune di Modena. Incarico assegnato a Your Event Solution Srl, la stessa che già gestisce, sempre per il Comune di Modena, il servizio di Street Tutor. Importo di 60.000 euro.
L’amministrazione aveva formalmente richiesto preventivi a tre operatori economici, ma alla scadenza fissata del 31 dicembre 2025 è pervenuta una sola offerta, proprio quella della società poi risultata affidataria. Nessuna concorrenza, dunque.

 

Il servizio di controllo scolastico prevede la presenza di operatori nelle aree attorno agli istituti superiori, con funzioni di presidio e osservazione, senza sostituire – viene precisato – Polizia Locale e forze dell’ordine.

 

