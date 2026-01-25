Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sostegno ai Palestinesi, premiata l'onorevole Ascari del M5S

'Ringrazio gli organizzatori della serata, dove è stato ribadito che la solidarietà non è reato'

1 minuto di lettura

'Per l'impegno costante dimostrato nello svolgere progetti di denuncia, testimonianza attiva in difesa del diritto internazionale dei popoli oppressi e al riconoscimento dei diritti ad esistere del popolo Palestinese'. E' quanto cita la targa consegnata all'onorevole del M5s Stefania Ascari, un attestato 'speciale' preparato in occasione del 16esimo premio Stefano Chiarini. 

'Il premio mi è stato consegnato nell'ambito dell' Incontro di solidarietà alla Palestina dall' associazione “Non dimenticare Sabra e Chatila “di Modena – afferma Ascari -. Ringrazio gli organizzatori della serata, avvenuta allo spazio nuovo, dove è stato ribadito che la solidarietà non è reato. Ringrazio per la solidarietà che mi hanno mostrato. La partecipazione è stata altissima ed è stato un momento estremamente emozionante'.

