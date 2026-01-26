Rifiuti, Giacobazzi (Fi): 'Dopo un anno e mezzo e 8 milioni in più di costi, Modena nel caos'

'E’ grave constatare che in diciotto mesi dall’annuncio della volontà di cambiare il sistema di raccolta eliminando di fatto il porta a porta, l’amministrazione non solo non ha mantenuto gli impegni presi, ma ha prodotto una situazione che definire caotica è un eufemismo. E il fatto che continui a non esserci un confronto con la città sulle modifiche e i cambi introdotti, porterà sicuramente a nuovi problemi e al ripetersi degli stessi errori'. Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia, Piergiulio Giacobazzi, nel merito della mozione presentata dal centro destra e discussa in Consiglio Comunale sulle modifiche nella raccolta rifiuti.'Nel luglio 2024, nell’illustrazione delle linee programmatiche del mandato, il sindaco aveva promesso un percorso rigoroso e partecipato. Testualmente affermava che avrebbe costituito gruppi tecnici di lavoro, rione per rione e quartiere per quartiere, per valutare la specificità di ogni zona” e un “superamento definitivo” del sistema dei sacchi, sostituiti da bidoncini carrellati o cassonetti di nuova generazione con tracciabilità - continua Giacobazzi -. Noi abbiamo sempre sostenuto la necessità di abbandonare il modello con i sacchi a terra e di garantire una raccolta moderna e ordinata. Ma ciò che è accaduto è l’esatto contrario di quanto promesso: nessuna regia, nessuna programmazione, nessuna verifica preliminare.Solo improvvisazione. La conferma è data dal fatto che in città, pur considerando che i cassonetti stanno per essere reintrodotti in modo graduale, ci sono zone in cui non arriveranno mai, ci sono zone, come Tempio e Stazione alle porte del centro, ancora invase dai sacchi gialli e blu, altre zone o addirittura vie in cui convivono due sistemi, mentre i cassonetti carrellabili, oltre il centro, e se non al servizio delle attività commerciali, sono praticamente inesistenti.L’amministrazione sta navigando a vista e i modenesi pagano le conseguenze di una gestione confusa, incoerente e contradditoria che fino ad ora, dai numeri resi noti, sembra essere costata 8 milioni di euro in più. In una città che viene detto non c’è spazio per razionalizzare la spesa, questo ci sembra che questo risponda all’esatto contrario. Forza Italia chiede che il Comune torni immediatamente a rispettare gli impegni assunti, apra un vero confronto con la città su un modello da attuare e modellato non imposto, alle reali esigenze dei cittadini'.