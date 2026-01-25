Referendum giustizia, Gargano prende posizioni: 'Da sindaco di Castelfranco voto no'
'Non serve riscrivere male la Costituzione per far funzionare la giustizia: serve investire, riformare ciò che non funziona davvero'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento
Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio
Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara
Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisinoArticoli Recenti
Manifesti Olocausto ebrei-genocidio Gaza: botta e risposta Mezzetti-Giovanardi
Pcaria: domenica a Campogalliano si 'disfa' il maiale in piazza
Bosi attacca: 'Scandalo Fondazione di Modena, i membri del Cda si dimettano subito'
Scandalo Fondazione Modena, Tiezzi insiste: 'Siamo ente privato, nessuno ha ancora il dato puntuale dell'ammanco'