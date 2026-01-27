'Entriamo in tangenziale e blocchiamo la città, dimostrando che anche a Modena lo riesce a fare' - aveva detto. Oggi, dalle parole dell'Assessore Camporota abbiamo imparato che a Modena tutto questo è stato e può essere concesso dalle autorità, a quanfo pare seduta stante, in deroga a quanto teoricamente concordato in riunioni e accordi istituzionali che significano, per eventi di questo tipo, predisposizione di forze dell'ordine in determinati luoghi definiti dal percorso e di un piano specifico per la sicurezza. Che tra l'altro prevedeva inizialmente non 15.000 ma 5000 partecipanti e non certo, stando alle parole dell'assessore, la predisposizione di un sistema coordinato per bloccare velocemente ed improvvisamente gli ingressi e le uscite della tangenziale di fatto per l'intera parte nord, come invece è successo.
'Il blocco Pro-Pal della tangenziale fu concesso dalle autorità'
Lo ha confermato in Consiglio Comunale l'Assessore comunale Camporota. 'Il segretario CGIL aveva detto di volere bloccare tutta la città violando una norma giudicata fascista'
