La giornata della memoria: gli appuntamenti in provincia

In occasione della Giornata della Memoria, i Comuni di Maranello, Mirandola, Carpi, Concordia, Castelvetro, Fiorano e Spilamberto propongono un calendario di iniziative dedicate alla riflessione sulla Shoah, alla memoria delle persecuzioni nazi-fasciste e alla trasmissione dei valori civili alle nuove generazioni. Un mosaico di appuntamenti che hanno il loro clou nella giornata del 27 ed intreccia linguaggi diversi – dalla ricerca storica al teatro, dal cinema alla musica – per rinnovare un impegno collettivo contro l’odio, la discriminazione e l’oblio.le celebrazioni si aprono il 27 gennaio alla Biblioteca Mabic con la conferenza di Daniel Degli Esposti dal titolo “Israele e la Shoah”, dedicata al ruolo della memoria del genocidio nella costruzione dello Stato di Israele. Il 29 gennaio, all’Auditorium Enzo Ferrari, è in programma la proiezione gratuita del film “Aquile randagie” di Gianni Aureli, accompagnata da un approfondimento curato da Sergio Volpi. Per tutta la settimana la Biblioteca Mabic propone inoltre una selezione tematica di libri e DVD dedicati alla Shoah.presso l’Auditorium “Rita Levi Montalcini”, il 27 gennaio va in scena lo spettacolo teatrale “Dal campo di calcio ad Auschwitz”, riservato al mattino alle classi terze della scuola secondaria “F. Montanari” e replicato la sera per la cittadinanza.L’evento inaugura la rassegna “Mirandola Ricorda…”, dedicata alla memoria storica e ai valori dell’unità nazionale.propone invece il recital “La luce danza irrequieta”, ispirato al Diario 1942-1943 di Carla Simons, in programma il 27 gennaio alle 21 nella Sala polivalente della Scuola secondaria. Lo spettacolo, per voce recitante e orchestra di chitarre, offre un momento di intensa riflessione collettiva; l’ingresso è libero.il 27 gennaio alle 20.45, il Centro civico di Solignano ospita l’incontro “Gerardo Sangiorgio, un giusto nel buio della storia”, in cui Placido Antonio Sangiorgio racconta la prigionia del padre Gerardo, internato militare, dialogando con Salvatore Russo, consigliere comunale.il cinema teatro Astoria propone la proiezione del film “La zona d’interesse”, vincitore di due Premi Oscar nel 2024. L’appuntamento, previsto per il 27 gennaio alle 20.45, sarà introdotto da Giulia Ricci dell’Istituto Storico di Modena, che offrirà una contestualizzazione storica dell’opera. L’ingresso è gratuito.il 28 gennaio alle 21, lo Spazio Eventi L. Famigli ospita una narrazione-spettacolo dedicata agli internati militari, ai deportati politici e alle altre vittime delle persecuzioni nazi-fasciste, a cura di Daniel Degli Esposti con letture di Federico Benuzzi.Il 29 gennaio, alle 20.30, la Biblioteca Comunale propone un incontro dedicato a “Giorgio Bassani e il giardino dei Finzi-Contini”, un viaggio nella memoria attraverso uno dei romanzi più significativi del Novecento italiano, a cura di Etcetera Soc. Coop.