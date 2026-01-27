Serie D, Cittadella Vis Modena: Formato in partenza, ma dove andrà?

Ha tempo fino a giovedì, ultimo giorno utile per svincolarsi e per poi essere tesserato da un'altra società, Formato, il forte attaccante della Cittadella, per trovare squadra altrimenti dovrà rassegnarsi a rimanere nella squadra di mister Gori fino al termine della stagione. Diciamo subito che quando scrivemmo di una sua probabile partenza con l'arrivo di Arrondini, la società, ma anche lo stesso giocatore, precisarono che la notizia non aveva alcun fondamento: ci sta, fa parte del gioco, nessuno vuole che escano gli spifferi dallo spogliatoio. Invece era tutto vero, tant'è che il giocatore dalla scorsa settimana si allena a parte perché non vuole più rimanere alla Cittadella. Il dualismo con Arrondini gli dà fastidio, non vuole essere messo in discussione, e così ha chiesto di essere ceduto. Sappiamo se l'ha già fatto in passato, anche perché il rapporto con l'allenatore Gori (ovviamente il mister è libero di fare le proprie scelte) si è un po' incrinato dopo la partita dello scorso anno a Piacenza quando manifestò platealmente di non gradire il cambio.E adesso? Se non trova un'altra squadra entro giovedì, dovrà rassegnarsi a rimanere alla Cittadella fino al termine di questa stagione, poi in estate sicuramente potrà cambiare società.La Correggese si era interessata a lui gli aveva fatto una bella offerta, ma al momento, fa sapere il dg Rossetti, è a posto a meno che non si riesca a piazzare Lucatti. Potrebbe tornare al Lentigione, ma la società reggiana non è disposta a spendere certe cifre e con questi organico sta andando a mille essendo in testa da sola in Serie D. Lo avevano cercato, ma qui siamo scesi in Eccellenza, Nibbiano e soprattutto Vianese, però anche questa squadre al momento sono coperte in attacco e poi non possono prendere un giocatore ogni settimana. Insomma, non è facile trovare squadra in questo momento, andava fatto due mesi fa. Quando l'abbiamo scritto noi...