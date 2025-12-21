Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Serie D, il Cittadella Vis Modena chiude l'anno con pareggio con la Pistoiese

Gori: 'Grande prova, di carattere, di personalità, contro una squadra molto forte come la Pistoiese. Faccio i complimenti ai ragazzi'

2 minuti di lettura
Ultima fatica di questo 2025, che sta volgendo al termine, per il Cittadella Vis Modena di mister Mattia Gori. Sabotic e soci hanno pareggiato 0-0, in casa, allo stadio “Zucchini” di Budrio, con la Pistoiese. Primo sussulto del match di marca toscana, Diallo ci prova dalla media distante con un tentativo che chiama Anino al miracolo. Palla in corner. Ci prova Maldonado su punizione, palla deviata in calcio d’angolo. Cross in mezzo dalla sinistra, Diallo svetta di testa, Anino in uscita allontana. Il primo tempo vive di folate, le due difese reggono alla grande, la prima fase del match i reparti offensivi non riescono a trovare il modo di scardinare le maglie degli avversari. Il primo tempo, dopo tre minuti di recupero, termina 0-0 tra Cittadella Vis Modena e Pistoiese. Inizia il secondo tempo con lo stesso canovaccio della prima frazione. Cross dalla trequarti della Pistoiese, Diallo incorna di testa, Anino devia e poi la sfera va ad colpire in pieno il palo facendo venire più di un brivido al pubblico di fede Citta. Ci prova Dodaro con un bel tiro di prima, conclusione che termina alta sopra la traversa. Russo prova il tiro a giro sul secondo palo, out.
Morello guadagna il fondo, dopo una bellissima azione corale della compagine modenese, palla tesa in mezzo, nessuno si avventa sulla palla che va direttamente in fallo laterale. Trascorrono anche i quattro minuti di recupero, l’arbitro porta il fischietto alla bocca, fischia tre volte e pone fine alla contesa.

Il tabellino

CITTADELLA VIS MODENA 0

PISTOIESE 0

Cittadella Vis Modena: Anino; Fort, Sabotic, Boccaccini; Carretti (39’st Manzotti), Mandelli, Dodaro, Marchetti, Sardella (42’st Camara); Caprioni (18’st Arrondini), Morello (42’st Calanca). A disposizione: Celenza, Teresi, Formato, Diletto, Sala. All. Gori

Pistoiese: Giuliani, Pellegrino, Gennari, Bertolo, Biagi (47’st Pellizzari), Maldonado (23’st Rizq), Rossi (37’st Kharmoud), Campagna (30’st Alluci), Costa, Diallo, Russo. A disposizione: Arlanch, Accardi, Sciortino, Bastianelli, Brugognone. All. Andreucci

Arbitro: Pelaia di Pavia

Ammoniti: Sabotic, Biagi, Mandelli, Diallo, Maldonado, Russo, Gori, Rizq, Marchetti

Espulsi: Gori

Note: 3 minuti di recupero primo tempo, 4 minuti di recupero secondo tempo

Spogliatoi

'Grande prova, di carattere, di personalità, contro una squadra molto forte come la Pistoiese. Faccio i complimenti ai ragazzi, tutti bravi e ora ci concediamo una pausa visto che sono stati 5 mesi esatti senza interruzioni, siamo partiti il 21 luglio e oggi è il 21 dicembre. Dal 27 dicembre torniamo a lavorare in vista dalla partita del 4 gennaio con la Correggese (si giocherà quasi sicuramente a San Damaso, ndr).
Quest'anno stiamo facendo davvero bene: non abbiamo perso né con la Pistoiese e né col Desenzano e abbiamo battuto il Piacenza. La mia espulsione? Oggi c'era tensione e chiedo scusa per quel cartellino rosso nei miei confronti' - questo il commento di mister Gori a fine partita.

Foto Giovanni Montorsi

Foto dell'autore

