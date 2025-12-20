Volley Modena, al PalaMadiba arriva Altamura nell’ultimo match casalingo del 2025

Ultima sfida casalinga del 2025 per il Volley Modena e al tempo stesso punti importantissimi in palio nella corsa verso la salvezza. Al PalaMadiba arriva la Panbiscò Leonessa Altamura in un altro scontro diretto, dopo quello con Fasano, da non fallire per capitan Lancellotti e compagne alla ricerca di quella vittoria che manca da qualche tempo e che darebbe nuovo slancio alla rincorsa. Le gialloblù non gioiscono dal 3-2 interno di fine girone d’andata contro Padova, un risultato arrivato quasi a sorpresa a coronamento di un percorso di crescita notevole dall’esordio in Serie A2 sul campo di Talmassons. Da quel momento in poi, però, la truppa modenese non è più riuscita a muovere la propria classifica pur fornendo prestazioni anche ottime a tratti, ma senza la necessaria continuità per portarsi a casa i tre set.La Panbiscò Leonessa Altamura arriva al PalaMadiba reduce da un campionato fatto di alti e bassi, più complicato nella primissima parte e decisamente più ricco di risultati positivi proprio dopo il ko nello scontro diretto in terra pugliese nel girone d’andata. Nelle ultime quattro gare, invece, sono arrivate di nuovo quattro sconfitte, ma al termine di prestazioni anche molto positive come quelle interne con Talmassons e Brescia in cui Altamura ha alzato bandiera bianca solamente al tiebreak.La formazione guidata da coach Dell’Anna si è rinforzata nelle scorse settimane con l’innesto di una schiacciatrice di qualità ed esperienza come Alessia Arciprete, mentre i punti di riferimento rimangono la regista Valeria Caracuta e le attaccanti Monika Krasteva, opposto, e Tai Masyn Bierria, schiacciatrice.Dopo la trasferta di Altino, sul campo della sua ex squadra, la centrale Bibiana Guzin () esordirà ufficialmente anche tra le mura amiche del PalaMadiba in maglia Volley Modena. La giocatrice ha fatto il punto presentandosi dopo questo primissimo intenso periodo sotto la Ghirlandina: “Credo sia ancora presto per poter avere un quadro della situazione definitivo, ma le ragazze mi hanno accolto in modo molto caloroso e sono felice di far parte di questa nuova squadra. Sul campo stiamo lavorando tanto per affrontare al meglio le prossime partite che rappresentano il finale di questa regular season”.Guzin parla poi di se stessa e della sfida che attende la squadra: “Mi ritengo una ragazza molto determinata, solare e grintosa. A livello di squadra, invece, siamo sicuramente molto giovani, ma anche con molta grinta e tanta voglia di lavorare per arrivare a dare il massimo in ogni situazione.Adesso ci aspetta una partita importante contro Altamura, penso che siamo pronte per dare tutto e lottare fino alla fine perché siamo un gruppo compatto e che lavora duramente. Personalmente mi piacciono gli allenamenti che ci ha proposto il coach in questi primi giorni che sono a Modena, spero che ci porteranno ad avere risultati anche in campo”.Fischio d’inizio di Volley Modena-Panbiscò Leonessa Altamura in programma domani alle ore 17. Arbitri dell’incontro saranno Antonino Di Lorenzo e Antonio Testa, mentre al Videocheck è stata designata Alecksia Valenti.