Modena, al Braglia oggi arriva il Venezia

Modena in campo al Braglia per il primo dei due big match casalinghi consecutivi che Babbo Natale ha regalato quest’anno al canarino; una settimana di feste natalizie allietata dal grande calcio e della grandi partite che si giocheranno al Braglia in questi giorni, e assolutamente da non perdere; un vanto per Modena poter giocare due big match in casa consecutivamente e per di più in questo periodo festivo.Si comincia oggi con il Venezia, e il clima non poteva certo essere dei migliori, visto che lo storico gemellaggio tra le due tifoserie contribuirà di sicuro a rendere l’ambiente dentro allo stadio decisamente festoso.Ma in campo sarà certamente battaglia, e si prospetta una gara dura e difficile, dato che il Venezia nelle ultime 5 partite ha conquistato 13 punti, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio, contro i 5 punti del Modena nello stesso periodo; il Venezia arriva sull’onda dell’entusiasmo generato da risultati importanti e da un conseguente ottimo stato di forma; i numeri certificano la solidità degli avversari e il loro stato di forma.Il Venezia ha giocato a Modena 34 volte, in tutte le categorie (A, B, C1 e C2); nei 34 precedenti al Braglia, ci sono 15 vittorie del Modena,12 pareggi e 7 vittorie del Venezia; nell’ultimo precedente disputato al Braglia del 30.9.23 finì 3 a 1 per i lagunari, era il Modena di Bianco; l’ultima vittoria del Modena al Braglia è datata 10.10.2004, campionato di serie B, finì 1 a 0 per il Modena con rete di Campedelli.Il Venezia ha giocato finora 8 volte fuori casa, conquistando 8 punti, frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte, condite da 9 reti segnate e altrettante subite. Il Modena arriva sulle ali dell’entusiasmo della bella vittoria di La Spezia, con la necessità di dare continuità soprattutto in termini di risultato, e magari portare a casa tre punti che avrebbero un altissimo valore per morale, classifica e ambiente, e magari per confezionare un bel regalo di Natale ai tifosi.Per le scelte iniziali di formazione, Sottil sconta le assenze dell’infortunato Defrel e dello squalificato Tonoli; probabile, per il resto, la conferma dello starting-eleven di La Spezia; davanti a Chichizola, Dellavalle al posto di Tonoli, con Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, probabili Beyuku, Santoro, Gerli, e l’attesissimo ex Zampano, con uno tra Pyythia, favorito, e Sersanti; davanti come sempre le solite incognite, anche se appare probabile la conferma della coppiaMendes e Massolin, apparso in un buon momento di forma e particolarmente determinato.Arbitra la partita Mucera di Palermo, promosso quest’anno dalla serie C alla CAN A e B: curiosamente, entrambe le squadre sono al primo incrocio con l’arbitro siciliano.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 15.00 davanti a un pubblico che si prospetta numeroso visto l’andamento della prevendita nelle ultime ore; le due tifoserie sono gemellate e sono attesi circa 1000 tifosi ospiti per rinsaldare il gemellaggio con la Montagnani, che ha preparato una importante coreografia dedicata al momento.