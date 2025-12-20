Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, al Braglia oggi arriva il Venezia

Modena, al Braglia oggi arriva il Venezia

Il Venezia ha giocato a Modena 34 volte, in tutte le categorie (A, B, C1 e C2); nei 34 precedenti al Braglia, ci sono 15 vittorie del Modena

Modena in campo al Braglia per il primo dei due big match casalinghi consecutivi che Babbo Natale ha regalato quest’anno al canarino; una settimana di feste natalizie allietata dal grande calcio e della grandi partite che si giocheranno al Braglia in questi giorni, e assolutamente da non perdere; un vanto per Modena poter giocare due big match in casa consecutivamente e per di più in questo periodo festivo.

Si comincia oggi con il Venezia, e il clima non poteva certo essere dei migliori, visto che lo storico gemellaggio tra le due tifoserie contribuirà di sicuro a rendere l’ambiente dentro allo stadio decisamente festoso.

Ma in campo sarà certamente battaglia, e si prospetta una gara dura e difficile, dato che il Venezia nelle ultime 5 partite ha conquistato 13 punti, frutto di 4 vittorie e 1 pareggio, contro i 5 punti del Modena nello stesso periodo; il Venezia arriva sull’onda dell’entusiasmo generato da risultati importanti e da un conseguente ottimo stato di forma; i numeri certificano la solidità degli avversari e il loro stato di forma.

Il Venezia ha giocato a Modena 34 volte, in tutte le categorie (A, B, C1 e C2); nei 34 precedenti al Braglia, ci sono 15 vittorie del Modena,
12 pareggi e 7 vittorie del Venezia; nell’ultimo precedente disputato al Braglia del 30.9.23 finì 3 a 1 per i lagunari, era il Modena di Bianco; l’ultima vittoria del Modena al Braglia è datata 10.10.2004, campionato di serie B, finì 1 a 0 per il Modena con rete di Campedelli.

Il Venezia ha giocato finora 8 volte fuori casa, conquistando 8 punti, frutto di 1 vittoria, 5 pareggi e 2 sconfitte, condite da 9 reti segnate e altrettante subite.

Il Modena arriva sulle ali dell’entusiasmo della bella vittoria di La Spezia, con la necessità di dare continuità soprattutto in termini di risultato, e magari portare a casa tre punti che avrebbero un altissimo valore per morale, classifica e ambiente, e magari per confezionare un bel regalo di Natale ai tifosi.

Per le scelte iniziali di formazione, Sottil sconta le assenze dell’infortunato Defrel e dello squalificato Tonoli; probabile, per il resto, la conferma dello starting-eleven di La Spezia; davanti a Chichizola, Dellavalle al posto di Tonoli, con Adorni e Nieling; a centrocampo, da destra, probabili Beyuku, Santoro, Gerli, e l’attesissimo ex Zampano, con uno tra Pyythia, favorito, e Sersanti; davanti come sempre le solite incognite, anche se appare probabile la conferma della coppia
Mendes e Massolin, apparso in un buon momento di forma e particolarmente determinato.

Arbitra la partita Mucera di Palermo, promosso quest’anno dalla serie C alla CAN A e B: curiosamente, entrambe le squadre sono al primo incrocio con l’arbitro siciliano.

Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 15.00 davanti a un pubblico che si prospetta numeroso visto l’andamento della prevendita nelle ultime ore; le due tifoserie sono gemellate e sono attesi circa 1000 tifosi ospiti per rinsaldare il gemellaggio con la Montagnani, che ha preparato una importante coreografia dedicata al momento.

Jazzopen a Modena per 5 anni: ecco i termini dell'accordo, dal Comune 100mila euro all'anno

Zone rosse a Modena: in 40 giorni identificate 2560 persone, oltre la metà stranieri

Basket e inclusione, premiati i due atleti modenesi del KC21

Bus urbani Modena: da gennaio il ripristino delle corse tagliate

Comitato Remigrazione, perchè il sindaco parla di 'odio'? Così si liquida il dissenso

Bilancio Comune Modena, rinnovata intesa con parti sociali e terzo settore

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Serata stregata, Modena battuto a Cesena

Seconda, il San Paolo supera la Villa d'Oro in finale e vince la coppa

Prima categoria. Caprara (ds Polinago): 'Speriamo sia la volta buona per tornare in Promozione'

Eccellenza, Formigine: un andamento lento che potrebbe bastare per la salvezza

Serie D, Cittadella-Pistoiese si gioca a Budrio

