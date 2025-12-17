Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, Formigine: un andamento lento che potrebbe bastare per la salvezza

Eccellenza, Formigine: un andamento lento che potrebbe bastare per la salvezza

Il Formigine, tra le squadre che si debbono salvare, è quella che ha l'organico migliore, sicuramente è quella che ha speso di più

2 minuti di lettura
Dovrà cambiare marcia il Formigine nel girone di ritorno, ma neanche troppo. Con soli 11 punti in 17 partite, in un campionato “normale”, sarebbe quasi retrocesso. Quest'anno no. Quest'anno la quota salvezza sarà clamorosamente bassa, forse 32 punti, forse meno. Eh sì perché lì in fondo fanno a gara a chi fa meno punti. La classifica al termine del girone d'andata, nelle quote basse dice: Campagnola, Corticella e Salsomaggiore 10; Formigine 11; Arcetana e Fabbrico 15; Bobbiese 16 e ci fermiamo qui. Perché non crediamo che Rolo e Zola (ma diciamo anche Fabbrico), rischino di essere invischiate nella lotta per non retrocedere con l'organico che hanno. Il Rolo ha una buonissima squadra, è vero, ha perso Serroukh ma se avesse avuto altro allenatore da inizio stagione, ora avrebbe almeno 6-7 punti in più. Stesso discorso vale per lo Zola anche se Biagini come mister non ci convince del tutto, ma la squadra c'è. E anche il Fabbrico con mister Nazzani in panchina, farà sicuramente bene da qui alla fine.

E le altre? Le candidate alla retrocessione diretta sono Corticella e Salso: i parmensi stanno dando via tutti i pezzi migliori (Iaquinta è andato al Luzzara, Bationo al Formigine ma ne andranno via altri), i bolognesi hanno un organico con troppi giovani, molti dei quali modesti.
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Il Formigine, tra le squadre che si debbono salvare, è quella che ha l'organico migliore, sicuramente è quella che ha speso di più. Bene, male? Di certo i risultati per ora dicono male. Però con l'arrivo del nuovo dg Luppi sono arrivati giocatori di spessore, non ultimi Bationo dal Salso, Rovatti dalla Cittadella e Barbetta dal Terre di Castelli, ma la partenza di Arati, andato al Montecchio, pesa tantissimo.

L'Arcetana invece è quella che tra quelle in fondo, dopo Salso e Corticella, che ha la rosa più debole, ma ha il vantaggio di avere un ottimo allenatore come Cristian Borghi, uno abituato a fare i miracoli. La Bobbiese è un'altra squadra che rischia tantissimo: è vero che ha 16 punti, 5 in più del Formigine, ma la rosa è scarsa, al massimo da Promozione, sicuramente non da Eccellenza. Poi c'è il Campagnola, anche qui c'è un bravo allenatore come Mattia Manfredini, uno che ha e dà entusiasmo e la squadra non è così scarsa, anzi: quando avrà recuperato tutti gli infortunati (ormai ci siamo), potrà giocarsi la sue carte ai playout.

Matteo Pierotti

Foto dell'autore

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Formigine, è morto a 87 anni Giuseppe Zanni: fondò l'Asd Corlo

Formigine, è morto a 87 anni Giuseppe Zanni: fondò l'Asd Corlo

Eccellenza, per il Formigine un punto che serve a poco col Campagnola

Eccellenza, per il Formigine un punto che serve a poco col Campagnola

Eccellenza, domenica Campagnola-Formigine è già decisiva

Eccellenza, domenica Campagnola-Formigine è già decisiva

Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

Formigine, impianto fotovoltaico da 424 kWp firmato Box Tosi

Eccellenza, mister Cavalli parte con un ko: Formigine ancora nei guai

Eccellenza, mister Cavalli parte con un ko: Formigine ancora nei guai

Doppia beffa per il sindaco: tutti hanno il 'santino' della ex e per conoscere Formigine serve Google maps

Doppia beffa per il sindaco: tutti hanno il 'santino' della ex e per conoscere Formigine serve Google maps

Articoli più Letti Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Lutto nel calcio giovanile, è deceduto il mister dei giovani dell'Atletic River Gianni Penasa

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Il Pavullese Nicola Lorenzi ai mondiali Ironman di Kona

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Dilettanti, cambiano tre panchine in Serie D, Eccellenza e Seconda

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Modena, la flessione è evidente: Sottil deve correre ai ripari

Spazio ADV dedicata a Radio Birikina
Articoli Recenti Serie D, Cittadella-Pistoiese si gioca a Budrio

Serie D, Cittadella-Pistoiese si gioca a Budrio

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Rugby: l'avversario non si presenta, il Giacobazzi Modena chiude l'anno senza giocare

Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Fabbrico ko

Eccellenza, la Cdr Mutina torna alla vittoria: Fabbrico ko

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa

Modena volley espugna Verona: i ragazzi di Giuliani firmano un'impresa