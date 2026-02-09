Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Eccellenza, niente da fare per il Formigine contro la capolista Nibbano. Paura per Sottil

Durante la partita Sottil ha dovuto lasciare il campo per un malore, per fortuna poi nulla di grave

Niente da fare per il Real Formigine, sempre più in fondo alla classifica contro la capolista Nibbiano. Da notare poi che durante la partita Sottil ha dovuto lasciare il campo per un malore, per fortuna poi nulla di grave. Al 3’ conclusione dal limite di Fogliazza ben imbeccato da Bassoli, Manfredini blocca. All’8’ Ababio manda a lato. Al 14’ Piscicelli libera Minasola che tenta un lob di poco alto. Al 29’ il gol: punizione di Ababio, Manfredini non riesce a bloccare e Fogliazza manda sul palo ribadendo poi in rete. Al 40’ Grasso dopo aver vinto un contrasto calcia fuori. Nella ripresa Nibbiano subito pericolosissimo con Minasola che crossa per l’accorrente Grasso spostato da Maletti, ma il direttore di gara lascia correre. Al 3’ punizione di Piscicelli, Ababio spara ma Manfredini è super. Al 6’ Grasso tenta una deviazione volante in area, la palla si stampa sul palo, sulla ribattuta sempre Grasso tenta una conclusione a giro mancina che però Manfredini blocca in presa bassa. Al 10’ Minasola dal limite lascia partire un missile rasoterra che Manfredini può solo respingere, sulla ribattuta Grasso fa 2-0. Al 13’ colpo di testa di Sottil neutralizzato facilmente da Guerci. Al 21’ tiro debole

di Cristiani.
Al 5’ Javi Boix libera Bassoli che impegna Manfredini. Al 32’ Jakimovski calcia di controbalzo, la palla finisce alta. Al 41’ ripartenza del Nibbiano con Jakimovski per Spaviero, tiro deviato da un difensore.

Il tabellino

REAL FORMIGINE-NIBBIANO 0-2

REAL FORMIGINE: Manfredini, Barbetta, Diallo (46’ Bationo), Cristiani, Maletti, Sottil (74’ Marverti), Seidiraj, Sighinolfi (61’ Napoli), Stanco, Ferrara S. (75’ Guastalli), Ferrara P. (dal 63’ Baldari). A disposizione: Carella, Stella, Roncaglia, Iattici. All. Luppi (Cavalli squalificato)

NIBBIANO: Guerci, Tambussi, Vecchi, Ababio, Fogliazza, Bocenti, Piscicelli (73' Setti), Jakimovski, Grasso (60' Boix), Bassoli (73' Lancellotti), Minasola (84' Spaviero) sv. A disp.: Serena, Bini, Iasoni, Daprati, Binelli. All. Rastelli

ARBITRO: Rossetti di Parma

RETI: 29’ Fogliazza, 55’ Grasso

NOTE: Ammoniti: Ferrara S., Minasola, Bationo, Jakimovski, Napoli, Boix

Matteo Pierotti

Giornalista professionista si occupa di Calcio Dilettanti da decenni...   

