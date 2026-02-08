Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Cinquina Inter al Mapei: Sassuolo sconfitto 5-0

Un'espulsione e un gol di Tohrstvedt annullato per i neroverdi. Doppio vantaggio nel primo tempo

Non c'è storia al Mapei Stadium. L'Inter batte 5-0 il Sassuolo che finisce la gara in 10 per il rosso per doppia ammonizione a Matic al 54' per proteste all'arbitro, e con alle spalle un gol annullato a Tohrstvedt. Dimarco salva un gol sulla linea e crea gli assist per il via alla goleada nerazzurra. I primi due a Bisseck da corner e a Thuram. Il primo tempo si chiude sul 2-0. A inizio ripresa Lautaro fa 3-0. poi trovano il primo gol in nerazzurro anche Akanji (su nuovo corner di Dimarco) e Luis Henrique.

Il tabellino


SASSUOLO-INTER 0-5
Marcatori: 11’ Bisseck, 28’ Thuram. 50’ Lautaro Martinez, 54’ Akanji, 89’ Luis Henrique
SASSUOLO (4-3-3): Muric 4.5; Walukiewicz 5, Idzes 5, Muharemovic 5, Doig 5 (71’ Garcia 5); Thorstvedt 5, Matic 4.5, Koné 5; Berardi 5.5 (60’ Coulibaly 6), Pinamonti 5 (71’ Nzola 6), Laurienté 6 (60’ Lipani 6). All. Grosso.
INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7.5, Akanji 7.5, Bastoni 6.5 (64’ Darmian 6); Luis Henrique 7, Sucic 6.5, Zielinski 6.5 (64’ Frattesi 6), Mkhitaryan 6.5 (71’ Diouf 6), Dimarco 8.5; Lautaro 7 (76’ Esposito 6), Thuram 7 (76’ Bonny 6). All. Chivu.
Arbitro: Chiffi
Ammoniti: Matic (S), Dimarco (I)
Espulsi: Matic (S)

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E' stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

