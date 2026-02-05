Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Scandalo Fondazione, il caso grazie a Forza Italia approda in Consiglio a Sassuolo

Capezzera (Fi): 'Un ammanco di tale entità, protratto su più esercizi, solleva interrogativi rilevanti in merito all’efficacia dei sistemi di controllo'

'Se e quando l’Amministrazione comunale di Sassuolo è stata formalmente informata della vicenda dell’ammanco presso la Fondazione di Modena e delle sue dimensioni complessive? Il Comune ha richiesto chiarimenti formali alla Fondazione circa la ricostruzione minuziosa dell’attività truffaldina, le falle riscontrate nei sistemi di controllo e di vigilanza, le azioni correttive adottate o in corso di adozione e le ricadute eventuali sulle prossime erogazioni di contributi alle realtà del territorio? L’Amministrazione comunale ritiene opportuno sollecitare, per il tramite dei propri canali istituzionali, un rafforzamento dei presìdi di controllo interno, anche con riferimento al Modello 231/2001? Quali azioni politiche e istituzionali l’Amministrazione intende intraprendere affinché siano accertate le responsabilità laddove emergano carenze nei controlli, nel rispetto dell’autonomia della Fondazione ma a tutela dell’interesse pubblico del territorio sassolese?'

A porre queste domande al sindaco e alla giunta di Sassuolo nel giorno stesso della conferenza stampa dei vertici di Palazzo Montecuccoli, è il capogruppo Forza Italia a Sassuolo Davide Capezzera.

'Lo statuto della Fondazione prevede che, entro il 31 marzo di ogni anno, venga redatto il progetto di bilancio di esercizio, con il coinvolgimento preventivo del Collegio dei Revisori e del Consiglio di

Indirizzo e il Comune di Sassuolo designa un proprio rappresentante nel Consiglio di Indirizzo - ricorda Capezzera -.
Un ammanco di tale entità, protratto su più esercizi, solleva interrogativi rilevanti in merito all’efficacia dei sistemi di controllo e di vigilanza interna e la corretta e tempestiva rappresentazione contabile dei fatti, così come l’adozione di misure correttive, costituiscono un elemento essenziale di trasparenza nei confronti del territorio. Ricordo infine che il patrimonio della Fondazione è anche il frutto della gestione dei risparmi dei sassolesi e che la presenza di un delegato del Comune di Sassuolo nel Consiglio di Indirizzo attribuisce all’Amministrazione comunale un ruolo di responsabilità istituzionale e politica nella tutela degli interessi della comunità locale'.

