Scandalo Fondazione di Modena, Braglia e Mezzetti ora sono in linea: 'Grazie presidente Tiezzi!'

Parole, quelle di Braglia, che archiviano la lite con l'assessore Zanca e che evidentemente certificano una ritrovata unità d'intenti con il sindaco Mezzetti

'Dalle risultanze emerse oggi da parte della Fondazione di Modena si delinea un quadro molto chiaro sia rispetto all’individuazione delle responsabilità sia alla quantificazione del danno subito dall’ente, con una distrazione che supera il milione di euro, realizzata attraverso oltre diecimila operazioni ripetute nel corso degli anni'.

Con queste parole il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia commenta i dati diffusi dalla Fondazione di Modena. In particolare Braglia sottolinea che 'gli esiti di questa approfondita verifica interna confermano l’efficacia di un sistema di controlli che ha saputo individuare in tempi rapidi una molteplicità di movimentazioni, anche di natura articolata e complessa, restituendo un quadro esaustivo e puntuale. Un lavoro che oggi il presidente Matteo Tiezzi ha illustrato con grande completezza, serietà e senso di responsabilità. In situazioni di questo tipo è fondamentale riconoscere il valore del metodo seguito: rigore, competenza, rispetto delle procedure e massimo rispetto per il lavoro di chi ha indagato e svolto tutte le verifiche necessarie. È così che si tutela l’interesse pubblico e si preserva la credibilità delle istituzioni'.

'Personalmente ho sempre sostenuto la Fondazione di Modena, che considero un’istituzione cardine della nostra comunità, amministrata da persone capaci e in grado di sostenere e supportare l’intero territorio, contribuendo in modo decisivo al consolidamento della sua rete sociale.
La Fondazione di Modena gode di ottima salute e, se qualcuno lo avesse mai messo in dubbio, oggi ne ha avuto una chiara smentita. Sono certo che anche i prossimi passaggi, finalizzati al recupero delle risorse sottratte e al rafforzamento ulteriore dei processi e delle procedure interne, saranno portati avanti con la stessa dedizione, completezza e celerità che hanno caratterizzato l’azione svolta fino ad ora. Un ringraziamento sincero va quindi al presidente Matteo Tiezzi, al Consiglio di amministrazione, al Consiglio di indirizzo e a tutto il personale della Fondazione di Modena per la professionalità e la serietà dimostrate nel reagire a un momento di criticità. Da parte della Provincia di Modena e del sottoscritto c’è stato, c’è e ci sarà sempre un atteggiamento di massima e piena collaborazione'.

Parole, quelle di Braglia, che archiviano la lite con l'assessore Zanca e che evidentemente certificano una ritrovata unità d'intenti con il sindaco Mezzetti che ha infatti usato parole simili, smentendo le sue stesse critiche.

