Scandalo Fondazione Modena, Braglia choc a Zanca: 'Non ho tempo per dire fesserie in tv e fare conti in tasca sui contributi'

Così il presidente della Provincia di Modena e sindaco di Palagano, Fabio Braglia, replica alle parole pronunciate dall'assessore Paolo Zanca

'Ci sono accuse che si possono accettare, il confronto politico fa parte del gioco. E poi ce ne sono altre che non posso e non voglio lasciare cadere nel rumore di fondo. Forse l’assessore Zanca non conosce fino in fondo cosa significhi governare comuni di montagna, vasti, fragili, con pochi abitanti e risorse limitate, così come forse gli sfugge che ad attaccare non è me ( e su questo sarebbe interessante capire il motivo che c’è dietro e forse non sarebbe molto nobile…), ma un’intera comunità, fatta di persone che vivono in contesti difficili e volontari che gratuitamente spendono un po’ del loro tempo per gli altri. Luoghi, quelli dove vivo, dove, senza volontariato, parrocchie e associazioni, molti servizi semplicemente non esisterebbero. Proprio nell’anno in cui Modena è Capitale nazionale del volontariato, sarebbe auspicabile che gli amministratori pubblici ricordassero una verità elementare: senza il terzo settore, soprattutto nelle aree periferiche, tanti bisogni resterebbero senza risposta. Meno male che esistono realtà come la Fondazione di Modena, che consentono alle associazioni di trasformare buone idee in progetti concreti, condivisi con i territori e le amministrazioni'.
Così il presidente della Provincia di Modena e sindaco di Palagano, Fabio Braglia, replica sui social (foto sotto) alle parole pronunciate durante la trasmissione di Tvqui, Detto non detto, dall'assessore del Comune di Modena, Paolo Zanca.

'Di quei venti milioni' erogati all'anno dalla Fondazione di Modena 'una parte usata per fare cose importanti... Poi si può sempre discutere... Coi soldi spesi per la parrocchia di Palagano, quante cose sociali in più si potevano fare?' - aveva detto Zanca (qui il video).
'E no, non sono “meriti personali” miei. Magari lo fossero: ne sarei orgoglioso. La verità è più semplice e più bella. Quei risultati sono frutto dell’impegno, dell’intuizione e della fatica di tante persone serie che hanno presentato progetti per le loro associazioni. A me resta solo la soddisfazione di aver accompagnato quei percorsi e, ogni tanto, di aver partecipato a qualche taglio del nastro. Ed è una soddisfazione enorme. Spiegatemi, Forse gli abitanti di Palagano sono figli di un dio minore? Perché dovrebbero non poter partecipare a bandi e contributi come tutti gli altri? Solo perché il loro sindaco è anche presidente della Provincia? Cosa c'entra? La Fondazione di Modena ha il dovere istituzionale di sostenere tutti i territori di pertinenza tra cui c'è anche Palagano. Viviamo tempi in cui la politica troppo spesso sceglie la strada dell’insinuazione, della diffamazione, del sospetto permanente.
Io preferisco occuparmi delle persone e dei loro bisogni, che è (e dovrebbe essere…) il motivo per cui noi ricopriamo, pro tempore, ruoli pubblici' - continua Braglia.
A riguardo ricordiamo che dalla Fondazione di Modena a Palagano sono giunti 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia (qui l'elenco delle erogazioni).'Quello che non posso accettare è che si vada a minare l’etica, l’integrità e la morale delle persone, trascinando nel fango anche il terzo settore. Per cosa? Perché non ci si è pronunciati pubblicamente su questioni sulle quali chi ha competenza sta già indagando? Sono cresciuto con un’educazione semplice: parlare quando si sa, tacere quando non si è certi, soprattutto quando ci sono indagini in corso che riguardano altri e non te. Oggi invece sembra che basti un social, qualche titolo urlato e un po’ di livore per sostituirsi a polizia, avvocati e magistratura. Una deriva pericolosa, che dovrebbe indignare chiunque abbia a cuore la giustizia vera. Io continuo a credere nel buon senso e nel rispetto dei ruoli. Continuo a occuparmi delle cose che mi competono, ogni giorno, anche con risultati imperfetti.
Di sicuro non ho il tempo di andare in televisione a dire fesserie né di fare i conti in tasca agli altri comuni sui contributi della Fondazione. Spero che questa non sia la posizione del Comune di Modena che sarebbe molto preoccupante. Ora torno nel mio silenzio, che silenzio non è: è lavoro quotidiano. Quello vero' - chiude Braglia.
