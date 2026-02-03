Scandalo Fondazione Modena, Braglia choc a Zanca: 'Non ho tempo per dire fesserie in tv e fare conti in tasca sui contributi'

'Di quei venti milioni' erogati all'anno dalla Fondazione di Modena 'una parte usata per fare cose importanti... Poi si può sempre discutere... Coi soldi spesi per la parrocchia di Palagano, quante cose sociali in più si potevano fare?' - aveva detto Zanca (qui il video).
'E no, non sono “meriti personali” miei. Magari lo fossero: ne sarei orgoglioso. La verità è più semplice e più bella. Quei risultati sono frutto dell’impegno, dell’intuizione e della fatica di tante persone serie che hanno presentato progetti per le loro associazioni. A me resta solo la soddisfazione di aver accompagnato quei percorsi e, ogni tanto, di aver partecipato a qualche taglio del nastro. Ed è una soddisfazione enorme. Spiegatemi, Forse gli abitanti di Palagano sono figli di un dio minore? Perché dovrebbero non poter partecipare a bandi e contributi come tutti gli altri? Solo perché il loro sindaco è anche presidente della Provincia? Cosa c'entra? La Fondazione di Modena ha il dovere istituzionale di sostenere tutti i territori di pertinenza tra cui c'è anche Palagano. Viviamo tempi in cui la politica troppo spesso sceglie la strada dell’insinuazione, della diffamazione, del sospetto permanente.
A riguardo ricordiamo che dalla Fondazione di Modena a Palagano sono giunti 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia (qui l'elenco delle erogazioni).'Quello che non posso accettare è che si vada a minare l’etica, l’integrità e la morale delle persone, trascinando nel fango anche il terzo settore. Per cosa? Perché non ci si è pronunciati pubblicamente su questioni sulle quali chi ha competenza sta già indagando? Sono cresciuto con un’educazione semplice: parlare quando si sa, tacere quando non si è certi, soprattutto quando ci sono indagini in corso che riguardano altri e non te. Oggi invece sembra che basti un social, qualche titolo urlato e un po’ di livore per sostituirsi a polizia, avvocati e magistratura. Una deriva pericolosa, che dovrebbe indignare chiunque abbia a cuore la giustizia vera. Io continuo a credere nel buon senso e nel rispetto dei ruoli. Continuo a occuparmi delle cose che mi competono, ogni giorno, anche con risultati imperfetti.