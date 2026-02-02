Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Zanca non è voluto intervenire in modo esplicito sullo scandalo legato all'ammanco di 2 milioni di euro dalle casse della Fondazione ('non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi' - ha detto), ma il suo richiamo critico è stato comunque evidente.
Zanca in particolare, non ha citato a caso il Comune di Palagano, infatti questo piccolo Comune montano di 2mila abitanti ha come sindaco da ormai 15 anni l'attuale presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e, come noto, la Provincia di Modena indica due esponenti del Cdi (oggi Maurizia Gherardi e Massimiliano Morini poi promosso nel Cda).
Ecco, ma al di là delle erogazioni ottenute da sempre dalla Provincia di Modena e dei soldi per la parrocchia citati dall'assessore di Modena, quante risorse della Fondazione ha intercettato il Comune di Palagano da quando Braglia è presidente della Provincia, quindi dal 2023?
Ecco l'elencoPer la conservazione del patrimonio culturale della montagna: restauro della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Palagano: 60.000 euro, richiesti dalla Diocesi
Sostegno virtuale par supportare il comune (interfaccia tecnologica per migliorare i servizi ai cittadini): 20.000 euro, richiesti dal Comune di Palagano
Palagano, le arti figurative e l'artigianato artistico: tradizione e creatività per il territorio: 15.000 euro, richiesti dalla Accademia Dario Tazzioli Aps
Palagano, materiale resistente: 80 anni dalla liberazione: 15.000 euro, richiesti da Col Passo A Tempo Di Chi Sa Ballare Aps
Uno spazio adeguato ad un servizio socioassistenziale di prossimità: 15.000 euro, richiesti da Avap Palagano
Comune di Palagano Polifunzionale di Casa Papa Giovanni XXIII in Palagano: 20.250 euro, richiesti da Comune di Palagano
Asilo nido a Palagano: 70.000 euro, richiesti da Comune Palagano
Montefiorino, angoli di biodiversità a Palagano: 4.000 euro, richiesti da Ramingo Aps
Palagano, l'arte della lavorazione della pietra: tecniche antiche incontrano la modernità: 22.500 euro, richiesti da Accademia Dario Tazzioli
Nella foto il presidente della Provincia e sindaco di Palagano Fabio Braglia e il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi