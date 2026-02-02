Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Fondazione di Modena, a Palagano 280mila euro da quando Braglia è presidente della Provincia

Al Comune da 2mila abitanti queste risorse da quando il sindaco è anche presidente della Provincia. E da viale Martiri assordante silenzio sullo scandalo

2 minuti di lettura
'Di quei venti milioni una parte usata per fare cose importanti... Poi si può sempre discutere... Coi soldi spesi per la parrocchia di Palagano, quante cose sociali in più si potevano fare?' A pronunciare queste parole, riferendosi alle erogazioni effettuate dalla Fondazione di Modena è stato venerdì, nel corso della trasmissione di Tvqui Detto non detto, l'assessore Paolo Zanca.
Zanca non è voluto intervenire in modo esplicito sullo scandalo legato all'ammanco di 2 milioni di euro dalle casse della Fondazione ('non abbiamo gli strumenti per chiedere dimissioni del Cdi' - ha detto), ma il suo richiamo critico è stato comunque evidente.
Zanca in particolare, non ha citato a caso il Comune di Palagano, infatti questo piccolo Comune montano di 2mila abitanti ha come sindaco da ormai 15 anni l'attuale presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia e, come noto, la Provincia di Modena indica due esponenti del Cdi (oggi Maurizia Gherardi e Massimiliano Morini poi promosso nel Cda).
Ecco, ma al di là delle erogazioni ottenute da sempre dalla Provincia di Modena e dei soldi per la parrocchia citati dall'assessore di Modena, quante risorse della Fondazione ha intercettato il Comune di Palagano da quando Braglia è presidente della Provincia, quindi dal 2023?
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
Complessivamente - stando a quanto pubblicato sul sito della Fondazione - parliamo di poco meno di 280mila euro in tre anni. Ricordiamo che anche i vertici della Provincia di Modena ad oggi non hanno aperto bocca sullo scandalo Fondazione e hanno mantenuto 'l'assordante silenzio' denunciato dal sindaco Massimo Mezzetti

Ecco l'elenco

Per la conservazione del patrimonio culturale della montagna: restauro della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Palagano: 60.000 euro, richiesti dalla Diocesi
Sostegno virtuale par supportare il comune (interfaccia tecnologica per migliorare i servizi ai cittadini): 20.000 euro, richiesti dal Comune di Palagano
Palagano, le arti figurative e l'artigianato artistico: tradizione e creatività per il territorio: 15.000 euro, richiesti dalla Accademia Dario Tazzioli Aps
Palagano, materiale resistente: 80 anni dalla liberazione: 15.000 euro, richiesti da Col Passo A Tempo Di Chi Sa Ballare Aps
Uno spazio adeguato ad un servizio socioassistenziale di prossimità: 15.000 euro, richiesti da Avap Palagano
Comune di Palagano Polifunzionale di Casa Papa Giovanni XXIII in Palagano: 20.250 euro, richiesti da Comune di Palagano
Asilo nido a Palagano: 70.000 euro, richiesti da Comune Palagano
Montefiorino, angoli di biodiversità a Palagano: 4.000 euro, richiesti da Ramingo Aps
Palagano, l'arte della lavorazione della pietra: tecniche antiche incontrano la modernità: 22.500 euro, richiesti da Accademia Dario Tazzioli
Valorizzazione della Chiesa
parrocchiale di San Giovanni Evangelista in Palagano: 35.000 euro, richiesti dalla Diocesi.
Giuseppe Leonelli
Nella foto il presidente della Provincia e sindaco di Palagano Fabio Braglia e il presidente della Fondazione di Modena Matteo Tiezzi
Foto dell'autore

Direttore responsabile della Pressa.it.
Nato a Pavullo nel 1980, ha collaborato alla Gazzetta di Modena e lavorato al Resto del Carlino nelle redazioni di Modena e Rimini. E' stato vicedirettore...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Pd Modena, tra ambizioni personali e terrore di contarsi

Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Modena, mercoledì l'ultimo saluto al babbo del sindaco Mezzetti

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'

Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare

Modena, razzia su auto in sosta in via Piave: arrestato straniero irregolare

Modena calcio, Ambrosino è gialloblù e Magnino ceduto all'Empoli

Modena calcio, Ambrosino è gialloblù e Magnino ceduto all'Empoli

Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata

Truffa un'anziana modenese per 60mila euro: arrestato e refurtiva recuperata

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Befana Comunista a Unimore: il carbone simbolico al Rettore Cucchiara

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti Modena, Ascari (M5S): 'Il carcere non può essere una discarica di persone'

Modena, Ascari (M5S): 'Il carcere non può essere una discarica di persone'

Violenze di Torino, il Pd di Modena: 'Solidarietà ai poliziotti'

Violenze di Torino, il Pd di Modena: 'Solidarietà ai poliziotti'

'Nessuna paura del congresso, ma troppe sfide per dividerci ora'

'Nessuna paura del congresso, ma troppe sfide per dividerci ora'

'Vile aggressione dal centro sociale Askatasuna: solidarietà al poliziotto'

'Vile aggressione dal centro sociale Askatasuna: solidarietà al poliziotto'