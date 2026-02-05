Modena, espulsi e rimpatriati quattro tunisini irregolari

La polizia di Modena, nell’ultima settimana, ha rimpatriato quattro cittadini stranieri privi di valido titolo per soggiornare sul territorio nazionale.

Si tratta di un cittadino tunisino di 21 anni, gravato da numerosi precedenti – principalmente in materia di stupefacenti – e destinatario di un decreto di rifiuto del permesso di soggiorno in quanto ritenuto pericoloso per l’ordine e per la sicurezza pubblica. Rintracciato dall’Ufficio Immigrazione, il giovane è stato espulso con accompagnamento coattivo alla frontiera aerea di Roma Fiumicino il 31 gennaio scorso.

Il secondo, è un 30enne di nazionalità tunisina che, entrato in Italia illegalmente, aveva sposato in modo fittizio con una italiana di 20 anni più grande di lui con l’intento di regolarizzarsi in modo fraudolento. Le verifiche a cura dell’Ufficio Immigrazione hanno però permesso di accertare l’assenza di un vero rapporto di coniugio. Il suo rimpatrio è stato eseguito nella mattinata di ieri dall’aeroporto di Roma Fiumicino.

Il terzo è un cittadino tunisino di 32 anni, condannato in via definitiva, il quale è stato accompagnato presso lo scalo aereo di Milano Malpensa e da lì rimpatriato a seguito di espulsione disposta dall’autorità giudiziaria.

È di oggi, l’ultimo rimpatrio sempre di un cittadino tunisino di 31 anni, senza fissa dimora, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia, il quale è stato rintracciato da personale della Squadra Volante nel corso dell’attività di controllo del territorio in zona Madonnina. Accompagnato a Roma Fiumicino, su provvedimento adottato dal Questore di Modena, è stato definitivamente rimpatriato nel paese d’origine con scorta internazionale al seguito.