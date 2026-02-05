Fondazione di Modena, scontro Zanca-Braglia: il Pd attacca l'assessore alleato

'Le polemiche sui fondi destinati ai comuni montani e al terzo settore dimostrano una scarsa conoscenza della realtà di questi territori'. Lo dichiara Filippo Simeone, coordinatore del Partito Democratico del Distretto Ceramico, intervenendo nel dibattito sui contributi assegnati dalla Fondazione di Modena.L'assessore al Comune di Modena, Paolo Zanca, in quota Azione, a Tvqui aveva dichiarato: 'Di quei venti milioni' erogati all'anno dalla Fondazione di Modena 'una parte usata per fare cose importanti... Poi si può sempre discutere... Coi soldi spesi per la parrocchia di Palagano, quante cose sociali in più si potevano fare?'Parole che avevano scatenato l'ira di Braglia, che oltre ad essere presidente della Provincia è sindaco di Palagano: 'Non ho il tempo di andare in televisione a dire fesserie né di fare i conti in tasca agli altri comuni sui contributi della Fondazione.
'Non tutti i territori partono dalle stesse condizioni – sottolinea Simeone – e fingere che un comune montano abbia le stesse risorse, le stesse opportunità e le stesse capacità operative di una città della pianura è profondamente sbagliato'.'Il Partito Democratico del Distretto Ceramico ribadisce il valore dei bandi della Fondazione di Modena, strumenti pubblici e trasparenti che da anni sostengono progetti di inclusione sociale, riqualificazione urbanistica, tutela del territorio e attività culturali.
Risorse che hanno consentito a molte associazioni e piccoli comuni di realizzare interventi concreti, spesso impossibili da finanziare con le sole risorse proprie, soprattutto nelle aree montane. Sorprendono alcune valutazioni emerse in questi giorni – prosegue Simeone – perché finiscono per mettere in discussione l’integrità di bandi ormai storici e di un sistema che, da decenni, sostiene il terzo settore e le comunità locali, colpendo indirettamente volontari, associazioni e amministratori che lavorano con serietà'. Allo stesso tempo, il Pd del Distretto Ceramico ritiene sbagliato e fuorviante impostare una sorta di competizione tra territori su chi abbia ricevuto più o meno risorse: 'Nei contesti montani – osserva Simeone – molti servizi fondamentali, come asili nido, strutture per anziani o servizi socioassistenziali, non rispondono ai bisogni di un solo comune, ma svolgono una funzione di area vasta, a beneficio di tutta la zona limitrofa'.Inoltre, le esigenze dei territori non sono statiche, ma cambiano nel tempo: 'I finanziamenti non sono né automatici né continuativi, ma legati a progettualità specifiche, che rispondono a bisogni differenti da anno ad anno.
Parlare di fondi «a pioggia» significa non conoscere il funzionamento reale di questi strumenti'. Il Partito Democratico del Distretto Ceramico esprime piena condivisione delle valutazioni di Fabio Braglia, presidente della Provincia di Modena e sindaco di Palagano: 'Prima di avanzare critiche è necessario conoscere davvero le difficoltà strutturali in cui operano molti comuni montani: territori vasti e fragili, con risorse limitate e organici ridotti. Il centrosinistra ha sempre difeso il principio della perequazione: come ricordava Ermanno Gorrieri, fare parti uguali tra diseguali è sbagliato, perché la perequazione non è un privilegio ma una condizione di giustizia territoriale. Anche il volontariato, in montagna, è più complesso – conclude Simeone – ma è proprio grazie al terzo settore se molte comunità restano vive, coese e radicate. Mettere in discussione questo modello significa colpire territori già fragili e creare divisioni che non servono a nessuno'.
Va comunque ricordato che La Pressa ieri ha mostrato come al Comune di Palagano, di cui il presidente della Provincia Fabio Braglia è sindaco, negli ultimi tre anni siano andate in effetti risorse dalla Fondazione di Modena maggiori rispetto ad altre realtà montane ben più popolose (qui
).