Scandalo Fondazione, Azione: 'La stizza di Braglia suona come una excusatio non petita'

Braglia aveva dichiarato che quelle di Zanca erano 'fesserie'. Morelli: 'Serve invece ammettere che mancano trasparenza e coordinamento'

'Esistono temi strutturali che richiedono risposte urgenti. In momenti di difficoltà economica, credo sia doveroso — oltre che rispettoso verso i cittadini — richiamare la politica a un pragmatismo organico. Chi amministra ha il dovere di fissare priorità chiare e una strategia precisa, pretendendo un controllo rigoroso. Questo è ancor più necessario alla luce delle criticità emerse nel territorio: dai presunti ammanchi di 2 milioni nella Fondazione Modena ai 7,9 milioni in quella di Mirandola, fino ai discussi investimenti milionari sul polo universitario di Carpi, fallimentare'. A intervenire nuovamente nello scontro tra l'assessore Paolo Zanca e il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, è l'esponente di Azione, Simone Morelli.
Ricordiamo che Zanca a Tvqui aveva dichiarato: 'Di quei venti milioni' erogati all'anno dalla Fondazione di Modena 'una parte usata per fare cose importanti... Poi si può sempre discutere... Coi soldi spesi per la parrocchia di Palagano, quante cose sociali in più si potevano fare?'
Parole che avevano scatenato l'ira di Braglia, che oltre ad essere presidente della Provincia è sindaco di Palagano: 'Non ho il tempo di andare in televisione a dire fesserie né di fare i conti in tasca agli altri comuni sui contributi della Fondazione.
Spero che questa non sia la posizione del Comune di Modena che sarebbe molto preoccupante'.
Tutto questo mentre La Pressa ieri ha mostrato come al Comune di Palagano negli ultimi tre anni siano andate in effetti risorse dalla Fondazione di Modena maggiori rispetto ad altre realtà montane ben più popolose (qui).
'Le Fondazioni Bancarie giocano un ruolo vitale per servizi collettivi come Aimag, proprio mentre infrastrutture essenziali soffrono, come dimostrano le infiltrazioni d'acqua all'ospedale Ramazzini - afferma Morelli -. Di fronte alla gestione di risorse pubbliche, reagire con stizza a queste osservazioni suona come una excusatio non petita: serve invece ammettere che mancano trasparenza e coordinamento. Auspico che la stessa determinazione usata nel fare polemica venga d'ora in poi impiegata per risolvere i problemi strutturali della provincia di Modena'.
Ricordiamo che nel merito all'ammanco da 2 milioni di euro, Azione è stato l'unico partito della maggioranza a chiedere le dimissioni del presidente Matteo Tiezzi, dei vertici dirigenziali guidati da Luigi Benedetti e di tutto il cda.
