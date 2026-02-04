Erogazioni Fondazione, a Serramazzoni 32.500 euro, a Prignano 74.500 euro: Palagano 280mila

Zanca alla trasmissione di Tvqui Detto e non detto condotta da Monica Bartolucci (qui il video) aveva dichiarato 'Coi soldi spesi per la parrocchia di Palagano, quante cose sociali in più si potevano fare?', parole che a Braglia non sono piaciute, tanto da fargli dire 'non ho il tempo di andare in televisione a dire fesserie né di fare i conti in tasca agli altri comuni sui contributi della Fondazione. Spero che questa non sia la posizione del Comune di Modena che sarebbe molto preoccupante'.
Ma nel suo intervento Braglia aveva dichiarato anche che 'la Fondazione di Modena ha il dovere istituzionale di sostenere tutti i territori di pertinenza tra cui c'è anche Palagano'.
Vero, ma ad altri Comuni montani confinanti con Palagano quante risorse sono andate dalla Fondazione di Modena negli ultimi tre anni, rispetto ai 280mila euro confluiti a Palagano da quando Braglia è anche presidente della Provincia di Modena?
Ecco i fondi erogati a Prignano, Comune di circa 3800 abitanti contro i circa 2mila di Palagano:Un nuovo parco per Castelvecchio: 22.500 euro, richiedente Comune di Prignano
Proseguono le ricerche archeologiche a Montebaranzone. Il castello ritrovato di Matilde: 20.000 euro, richiedente Comune di Prignano
Acquisto veicolo per trasporto persone con disabilità: 12.000 euro, richiedente Croce Rossa italiano, comitato Prignano
Comune di Prignano sulla Secchia Il castello ritrovato di Matilde. Nuove ricerche archeologiche a Montebaranzone: 20.000 euro, richiedente Comune di Prignano
Ecco i fondi erogati a Serramazzoni, Comune di circa 9mila abitanti contri i circa 2 mila di PalaganoSpazio per la cultura!
Una casa attiva e solidale: 8.000 euro, richiedente Associazione Cinquantuno e più Odv di Serramazzoni
Lo scandalo Fondazione e l'ammanco da circa 2 milioni di euroSul tema dello scandalo Fondazione di Modena e dell'ammanco da 2 milioni di euro, il presidente e sindaco Braglia ha invece dichiarato: 'Sono cresciuto con un’educazione semplice: parlare quando si sa, tacere quando non si è certi, soprattutto quando ci sono indagini in corso che riguardano altri e non te. Oggi invece sembra che basti un social, qualche titolo urlato e un po’ di livore per sostituirsi a polizia, avvocati e magistratura. Una deriva pericolosa, che dovrebbe indignare chiunque abbia a cuore la giustizia vera'.
Al netto che La Pressa non ha mai urlato nulla, ma ha pubblicato dati e notizie - proprio sull'invito a rompere l'assordante silenzio sullo scandalo Fondazione lanciato dal sindaco di Modena Massimo Mezzetti - ricordiamo le parole di Fabio Braglia sul caso Amo (qui video). 'Serve ora concentrare l’attenzione su chi ha rubato, senza strumentalizzare politicamente una vicenda' - disse il presidente della Provincia riferendosi alla ex dipendente querelata da Amo. Ora, ad oggi non esistono sentenze, nemmeno di primo grado, che condannano quella donna.
Giuseppe Leonelli