'Su Amo no a strumentalizzazioni, concentriamoci su chi ha rubato'

Il presidente della Provincia e il sindaco di Modena erano stati portati a conoscenza della vicenda ma hanno scelto – per dovere istituzionale – di non parlare prima che la giustizia facesse il suo corso. 'Ho agito da rappresentante dell'istituzione, nel rispetto delle istituzioni chiamate a far luce su questo fatto gravissimo che come tale va perseguito e sarebbe auspicabile evitare strumentalizzazioni politiche'Il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, risponde questa mattina ad alcune nostre domande sulla vicenda Amo ormai alla vigilia, dell'illustrazione e dell'approvazione, da parte degli enti soci, del bilancio dell'Agenzia al centro dello scandalo per l'ammanco da 400 mila euro per spese estranee alle funzioni dell'Agenzia e che hanno portato al licenziamento della dipendente ritenuta responsabile.Braglia, così come Mezzetti sindaco di Modena, ha dichiarato di essere stato informato della vicenda ma di avere mantenuto il segreto. Alla domanda del perché Braglia ha risposto“Da rappresentante istituzionale ho agito nel rispetto degli organismi che stanno conducendo le indagini”.“Quando ci sono delle indagini in corso – ha dichiarato Braglia rispondendo alle nostre domande – siamo i primi a dover rispettare il lavoro di chi è preposto a fare chiarezza.Siamo istituzioni, e come tali abbiamo il dovere di rispettare le istituzioni incaricate di accertare la verità”.“Si tratta di un fatto gravissimo – ha ribadito Braglia – e sarà fondamentale garantire la massima trasparenza d’ora in avanti”. Alla nostra domanda sull'opportunità di rivedere o comunque verificare l'efficacia dei meccanismi e degli organismi di controllo, visto che sono stati necessari sei anni per far emergere lo scandalo, Braglia ha affermato: “Si, in prospettiva c’è un problema di trasparenza”. E aggiunto: “La trasparenza è un principio alla base dell’operato degli enti pubblici, lo è sempre stata e deve esserlo ancora di più ora. Le verifiche sono in corso per ricostruire le dinamiche. È chiaro però che, in una struttura piccola dove certe operazioni erano affidate a una sola persona, ci possa volere del tempo per accorgersi di certe irregolarità. Attendiamo relazioni complete per avere un quadro preciso”.Alla domanda se il bilancio del prossimo 30 giugno sarebbe stato votato anche in assenza dell'esplosione pubblica della vicenda, Braglia ha risposto con chiarezza: “Una situazione di questa gravità non poteva che emergere così com’è emersa. È giusto che sia venuta alla luce e sarebbe comunque emersa prima della scadenza”.Braglia ha poi voluto lanciare un appello: “Serve ora concentrare l’attenzione su chi ha rubato, senza strumentalizzare politicamente una vicenda che è prima di tutto un atto gravissimo nei confronti della collettività.La dipendente è stata sospesa e la denuncia è stata presentata. Le indagini sono in corso e e bisogna lasciare lavorare chi le sta conducendoPoi, concludendo: “Condanniamo con forza l’operato della persona coinvolta. Siamo parte lesa e vogliamo, come tutti, che venga fatta piena chiarezza. Ma questa chiarezza deve arrivare da chi ha il compito di indagare. Poi, ognuno potrà esprimere la propria opinione. Ora è il momento del rigore, della serietà e del rispetto delle regole”.Gi.Ga