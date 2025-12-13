'Scandalo Amo, così Bosi trasuda giubilo e getta alla pubblica piazza la dipendente'
Platis (Fi): 'La supponenza è però finita in 50 minuti. Confidiamo che la Procura accerti le responsabilità effettive ed anche gli eventuali concorsi di colpe'
Modena dice addio alla fermata dell’unico Frecciarossa in rientro da Roma
'Caro Mezzetti, ci dica: quanto è costato ai modenesi acquistare i nuovi cassonetti? Pronti a confronto pubblico'
La prof Modena sull'emendamento Pd: 'Povero centrodestra, così hai fatto un favore a Mezzetti'
Comparto Vaciglio senza pace, ora arrivano lettere di disdetta dei contratti d'affitto
'Nuova classificazione dei Comuni montani: proposta di Calderoli è irricevibile'
Pd della Bassa e Pd di Carpi: la luna di miele è durata un giorno
Amo, avvocato ex dipendente a La Pressa: 'Vale presunzione di innocenza, diffusione nome gravemente lesiva'
Amo annuncia: 'Il tribunale ha deciso, l'ex dipendente dovrà restituire l'88% dell'ammanco'