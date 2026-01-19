Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

4000 alcol test per neo patentati: nuovo protocollo per la sicurezza stradale

Firmato oggi in Provincia dai corpi delle Polizie Locali. Previste anche attività nelle scuole e campagne social

Sviluppare progetti per l’educazione stradale, lezioni formative e attività pratiche per insegnare ai cittadini, soprattutto ai giovani, le modalità per prevenire un incidente, conoscere i meccanismi fisici e psicologici che si innescano prima e dopo uno scontro e la promozione di comportamenti sicuri al fine di contrastare ogni forma di incidentalità stradale correlata all’assunzione di alcol e droga.
É quanto sottoscritto oggi nella sede della Provincia di Modena dalla Polizia Provinciale di Modena insieme ai corpi della polizia locale dell’Unione Terre d'Argine, Unione Terre di Castelli, Unione dei Comuni del Frignano, Comune di Modena, Comune di Mirandola, Comune di Finale Emilia, Comune di Maranello, Comune di Sassuolo, Comune di Castelfranco Emilia ed UPI Emilia-Romagna, con il Progetto Nazionale finanziato dal fondo contro l’incidentalità stradale denominato “Strade Future: giovani e mobilità responsabile”.


Da chi è finanziato

Il progetto fa parte del bando nazionale promosso dall’Unione Province Italiane “Mobilità Sicura”, finanziato con il Fondo contro l’incidentalità notturna gestito dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vinto dalla Provincia di Modena, ottenendo 100mila euro di finanziamento, con l’obiettivo prioritario della riduzione dell’incidentalità stradale correlata all’uso di alcol e droga attraverso la formazione delle giovani generazioni.

Cosa prevede

In particolare, a partire dal mese
di febbraio, saranno avviate attività di sensibilizzazione ed educazione stradale nelle scuole secondarie di secondo grado della provincia, con il supporto delle polizie locali, di educatori della Cooperativa Aliante e personale dell’Asl, partirà una campagna social della Provincia di Modena per sensibilizzare gli automobilisti ad una guida responsabile e saranno distribuiti 4.000 alcoltest per neopatentati.
L’iniziativa “Mobilità sicura” ha lo scopo di supportare la realizzazione delle azioni di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale correlata ad alcol e droga, con particolare attenzione ai giovani, in partenariato con istituzioni ed enti del territorio quali ad esempio i Comuni rientranti nella provincia, le Prefetture e, per il tramite di queste, le Forze di Polizia, gli Uffici scolastici regionali e istituti scolastici (scuole secondarie di secondo grado), le autoscuole e Aci.'Con la firma di questo protocollo intendiamo implementare iniziative che coinvolgano soprattutto i più giovani, affinché possano diventare protagonisti responsabili sulla strada. La sicurezza non è solo una questione di infrastrutture, ma anche di educazione e consapevolezza' - ha affermato il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia.'Grazie a questo finanziamento, avremo l'opportunità di realizzare attività formative nelle scuole, campagne di sensibilizzazione e percorsi didattici che favoriranno un cambiamento positivo nei
comportamenti quotidiani degli utenti della strada'.
