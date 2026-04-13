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Modena, è morto a 82 anni lo storico Rolando Bussi

Modena, è morto a 82 anni lo storico Rolando Bussi

'La memoria di Modena e la divulgazione della sua storia gli devono molto'

1 minuto di lettura

Lutto a Modena per la morte a 82 anni dello storico locale Rolando Bussi.

Mercoledì 15 aprile, in forma privata, la salma riceverà la benedizione prima di essere portata al crematorio. Lascia la moglie Paola, la figlia Francesca con la nipotina Cloe, e il figlio Massimiliano. 

'La memoria di Modena e la divulgazione della sua storia devono molto a Rolando Bussi. La sua incessante attività editoriale, che ha annoverato anche la collaborazione più che trentennale con Franco Cosimo Panini, ha prodotto un'importante collezione di volumi dedicati alla storia della città e non solo - afferma il sindaco Mezzetti -. Bussi è stato uno studioso di spessore che sapeva trasferire il suo sapere con capacità. Leggerlo e ascoltarlo era sempre un'occasione di accrescimento e di ispirazione. Alla moglie, ai figli e a tutti coloro che gli hanno voluto bene arrivino le mie condoglianze e il cordoglio più sincero. Ci mancherà'.

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