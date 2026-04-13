Modena, scuole d'infanzia: 85% dei richiedenti frequenterà la struttura indicata

La graduatoria degli ammessi alle scuole d’infanzia in prima battuta per l’anno educativo 2026/2027 è da oggi, lunedì 13 aprile, online sul sito del Settore Istruzione e Sport. Collegandosi alla pagina web dedicata le famiglie che hanno presentato domanda possono consultare la posizione in graduatoria.

'Vorrei innanzitutto sottolineare l’impegno nell’anticipare, ancora una volta, la pubblicazione delle graduatorie - ha spiegato l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli - e questo per andare sempre più incontro alle esigenze delle famiglie, consapevoli di quanto le graduatorie siano tema delicato, in particolare per le donne, nelle scelte di vita e professionali'.

Sono 933 le domande d’iscrizione alla scuola d’infanzia presentate al Centro Unico di Iscrizione del Comune di Modena per l’anno educativo 2026/2027 relative a bambini e bambine residenti nel territorio comunale, a cui si aggiungono 15 domande presentate da non residenti.

Sul totale dei richiedenti residenti, 853 bambini sono stati ammessi in prima battuta di cui 804 nelle scuole indicate dalle famiglie nella prima o seconda scelta. La percentuale degli ammessi è quindi del 91,4 per cento dei richiedenti residenti. Per quelli a cui non è stato possibile assegnare la scuola sulla base delle scelte opzionate dai genitori in sede di domanda, in tutto 80 bambini, sono ancora disponibili 218 posti tra cui poter scegliere e che verranno messi a disposizione in via prioritaria.

I rimanenti saranno poi resi disponibili successivamente per le domande fuori termine.

Le graduatorie dei bambini nati nel 2023 ammessi alla scuola d’infanzia e dei bambini in lista di attesa si possono già consultare e solo on line sul sito internet del Settore Istruzione e Sport del Comune.

Le domande giunte al Centro Unico d’Iscrizione, porta d’accesso all’offerta dell’intero sistema integrato modenese che raccoglie scuole comunali, di Fondazione Cresci@mo, statali, private convenzionate e Fism, rispetto allo scorso anno, sono in lieve calo: 948 le domande complessive (compresi i non residenti) contro le 957 del 2025 quando le famiglie a cui il Settore Istruzione e Sport aveva comunicato l’apertura delle iscrizioni erano state 1.350 contro le 1261 di quest’anno.

'Il calo delle domande riflette la diminuzione delle nascite che stiamo registrando su scala nazionale ormai da anni – spiega Venturelli – riportando i numeri a livelli simili a quelli degli anni ’80, segnati da una forte denatalità. Proprio per questo – prosegue l’assessore – diventa ancora più importante la capacità del nostro sistema educativo di adattarsi a un contesto sociale in evoluzione, modulando l’offerta e cogliendo l’occasione per rafforzare e qualificare i servizi, che restano sempre più apprezzati e richiesti dalle famiglie.

È un percorso che conferma la solidità e la lungimiranza delle politiche educative costruite a Modena negli ultimi anni'.

Per quanto riguarda le scuole assegnate, più nel dettaglio, il 73,6 per cento dei richiedenti a settembre potrà accedere alla scuola che ha inserito come prima scelta e oltre il 12,5 per cento a quella indicata come seconda scelta. Le famiglie dei bambini e delle bambine rimasti in lista d'attesa riceveranno una comunicazione da parte dell'Ufficio Ammissioni con i posti ancora disponibili e le modalità e termini utili per concorrere all’assegnazione degli stessi.I genitori degli ammessi alle scuole statali entro il 30 aprile dovranno confermare l'iscrizione presso le segreterie dei rispettivi Istituti comprensivi, secondo le indicazioni riportate nella lettera informativa. Invece, ai genitori degli ammessi alle scuole comunali le informazioni in merito all'avvio del servizio saranno comunicate dall'Ufficio ammissioni. Infine, le famiglie dei bambini che frequenteranno le scuole della Fondazione Cresci@mo e convenzionate saranno contattate direttamente dai rispettivi gestori.