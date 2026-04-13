Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, sciopero delle farmacie private: dottori pagari 2mila euro lordi

Modena, sciopero delle farmacie private: dottori pagari 2mila euro lordi

'Sono passati 19 mesi e 13 giorni dalla scadenza del contratto nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle 173 farmacie private a Modena'

2 minuti di lettura

'Sono passati 19 mesi e 13 giorni dalla scadenza del contratto nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle 173 farmacie private spalmate tra Modena e provincia. Un tempo infinito per chi ogni giorno tiene aperto un presidio essenziale di salute di prossimità. Ora basta: a queste persone servono rispetto, salario e dignità'.

Così Alessandro Martignetti, leader di Fisascat Cisl Emilia Centrale, racconta lo sciopero nazionale di oggi a Roma delle lavoratrici e dei lavoratori delle farmacie private, cui ha preso parte anche una importante delegazione modenese del sindacato.


La proposta avanzata da Federfarma il 19 febbraio scorso è gravemente insufficiente, se si considera quanto rende il business delle farmacie private. L’Italia è in controtendenza europea, con il numero di farmacie private in costante aumento, come dichiara Federfarma. A Modena e provincia le farmacie private sono 173, con un bacio stimato di circa 920 lavoratrici e lavoratori coinvolti. Persone indispensabili, ma ancora pagate troppo poco per il valore che producono ogni giorno per la comunità.

Ai farmacisti vengono offerti 200 euro lordi di aumento più 20 euro di welfare; ai commessi 130 euro lordi più 20 euro di welfare. “Siamo lontanissimi dai 360 euro lordi chiesti dai sindacati per entrambe queste figure professionali.

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
E siamo anni luce distanti dal riconoscimento vero di professionalità, responsabilità, turni, festivi, notti e reperibilità. Il punto è semplice”, incalza Claudia Rizzo della segreteria Fisascat Emilia Centrale.

Il divario con l’Europa è sotto gli occhi di tutti. In Italia il riferimento contrattuale per un farmacista collaboratore resta poco sopra i 2.000 euro lordi mensili; in Francia un farmacista di officina parte da circa 3.700 euro lordi (con 35 ore settimanali) e in Germania l’ingresso supera i 4.100 euro lordi (con 39 ore settimanali). Ecco la polaroid concreta di quanto, qui da noi, il lavoro qualificato venga svalutato.


'Chi entra in farmacia non trova solo un banco. Trova ascolto, orientamento, cura e un presidio sanitario sotto casa. Per questo chiediamo un rinnovo giusto adesso. Le farmaciste e i farmacisti privati, insieme a tutto il personale, meritano molto di più. Ora è il tempo di mettere da parte le giustificazioni deboli e aprire ad un contratto all’altezza. Basta attese', chiosa Fisascat.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, controlli nei parchi: ritrovate 13 dosi di droga

Modena, controlli nei parchi: ritrovate 13 dosi di droga

Modena, trasporto pubblico e scuola: domani incontro tra studenti, assessore e Seta

Modena, trasporto pubblico e scuola: domani incontro tra studenti, assessore e Seta

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'C'è stata una reazione dopo il ko di Imola'

Serie D, Cittadella, mister Gori: 'C'è stata una reazione dopo il ko di Imola'

Modena, sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: su 82 sopralluoghi solo 20 in regola

Modena, sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: su 82 sopralluoghi solo 20 in regola

Euphonìa di Modena, successo di pubblico per la lezione-concerto del Doré Quartet

Euphonìa di Modena, successo di pubblico per la lezione-concerto del Doré Quartet

Ferrara, i risultati sul fronte sicurezza sono evidenti: perchè Modena chiude gli occhi?

Ferrara, i risultati sul fronte sicurezza sono evidenti: perchè Modena chiude gli occhi?

Spazio ADV dedicata a Alessandro Lupi. Così è, se ci appare
Articoli più Letti San Felice sul Panaro, nuovo stabilimento Piovan Food & Powders da 100 dipendenti

San Felice sul Panaro, nuovo stabilimento Piovan Food & Powders da 100 dipendenti

Vertici Hera, i compensi aumentano ancora: Iacono e Fabbri superano gli 800mila euro a testa

Vertici Hera, i compensi aumentano ancora: Iacono e Fabbri superano gli 800mila euro a testa

'Smart working? Così si ferma l’economia, non certo il caro carburanti'

'Smart working? Così si ferma l’economia, non certo il caro carburanti'

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Uil Modena: 'Aumento dividendi Hera, il Comune li destini a chi è in difficoltà'

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Negoziati Iran-Usa in fumo, Franchini (Ruote Libere): 'Non serviranno scioperi, saranno i costi a fermare i camion'

Negoziati Iran-Usa in fumo, Franchini (Ruote Libere): 'Non serviranno scioperi, saranno i costi a fermare i camion'

Continua la folle corsa del Diesel, a Modena superato il differenziale di 40 centesimi dalla benzina

Continua la folle corsa del Diesel, a Modena superato il differenziale di 40 centesimi dalla benzina

La Cisl insiste e scrive ai sindaci modenesi: 'Serve più smart working contro il caro carburante'

La Cisl insiste e scrive ai sindaci modenesi: 'Serve più smart working contro il caro carburante'

Federconsumatori: 'Carburanti alle stelle: va aperto un tavolo di crisi regionale'

Federconsumatori: 'Carburanti alle stelle: va aperto un tavolo di crisi regionale'