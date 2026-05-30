Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'L'Europa sta portando al collasso l'automotive'

'L'Europa sta portando al collasso l'automotive'

Al Motor Valley Fest, Marco Bonometti, presidente del gruppo OMR Automotive chiama in causa tutti, cittadini compresi, vittime delle loro scelte

2 minuti di lettura

'L'Europa sta portando l'industria dell'automotive al collasso. Basta convegni, servono decisioni'. Parole nette, quelle di Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato di OMR Automotive, sul palco del Motor Valley Fest, a Modena, dove è stato tra i protagonisti del convegno 'Filiera e Supply Chain', tenutosi nella Sala del Leccio del Complesso San Paolo. Un atto d'accusa diretto contro l'immobilismo europeo e un appello a invertire la rotta prima che sia troppo tardi per la manifattura: «Stiamo perdendo competitività. Dobbiamo ricreare subito le condizioni perché le fabbriche tornino a competere', ha esordito Bonometti. La ricetta è chiara e in tre punti: «Abbattere il prezzo dell'energia, semplificare con meno regole e introdurre crediti d'imposta per ridurre il costo dell'energia, con la copertura a carico di chi l'energia la fornisce'.


Sull'Europa il giudizio è implacabile: 'A Bruxelles non cambia nulla. Si continuano a fare convegni, analisi, proposte, ma nessuno decide. Il Green Deal è un insuccesso, la transizione energetica un fallimento». Da qui richieste senza giri di parole: «Cancelliamo subito il Fit for 55. Eliminiamo le multe. Rivediamo i target di CO2. Imponiamo il contenuto locale dei prodotti. La transizione ecologica o è sostenibile, o non è».

Spazio ADV dedicata a Agenzia Casa
Bonometti smonta poi la retorica dell'emergenza con i numeri: «La mobilità in Europa pesa appena l'1% delle emissioni, eppure abbiamo un parco auto vecchio in media 15 anni: 250 milioni di vetture da sostituire». E rilancia sulla neutralità tecnologica: «L'elettrico non è l'unica soluzione, è una delle tante. E-fuel, biocarburanti, sintetici: lasciateci la libertà di usare ogni tecnologia capace di centrare l'obiettivo'.


Poi affonda sul rapporto tra politica e realtà: 'Le leggi devono nascere dai bisogni dei cittadini e del mercato. Sono loro a dettare le priorità. In Europa accade l'esatto contrario». Il paragone con gli Stati Uniti è tagliente: «Trump fa il protezionismo che i suoi elettori gli hanno chiesto. Noi europei facciamo politiche che portano l'industria alla catastrofe, guidate dall'ideologia e prive di pragmatismo'.


Infine, una stoccata che chiama in causa tutti: 'Non è solo colpa della politica, la responsabilità è anche dei cittadini e delle loro scelte'.


Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a MODA E MOTORI

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Bretella Campogalliano–Sassuolo, Europa Verde attacca: 'Un’opera del passato spacciata per progresso'

Bretella Campogalliano–Sassuolo, Europa Verde attacca: 'Un’opera del passato spacciata per progresso'

Festa dell'Europa: 9 maggio

Festa dell'Europa: 9 maggio

Europa in bilico tra radici e burocrazia, a Carpi incontro con il ricercatore Lorenzo Bernasconi

Europa in bilico tra radici e burocrazia, a Carpi incontro con il ricercatore Lorenzo Bernasconi

Spazio ADV dedicata a Figurati Modena
Articoli più Letti Bper, primo trimestre 2026 in forte espansione: utile a 549 milioni

Bper, primo trimestre 2026 in forte espansione: utile a 549 milioni

L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio

L'Aftermarket dell'auto, settore da 31 miliardi che punta ancora sul motore a scoppio

Modena, Coop Domus Assistenza: fumata nera in Prefettura, prosegue la mobilitazione

Modena, Coop Domus Assistenza: fumata nera in Prefettura, prosegue la mobilitazione

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Carpi, svolta in Cmb: dopo quasi 30 anni Carlo Zini lascia la sedia di presidente

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, Domus assistenza: fallito tentativo di conciliazione, scatta lo sciopero

Modena, Domus assistenza: fallito tentativo di conciliazione, scatta lo sciopero

Despar Nord accelera in Emilia: Modena e Bologna guidano la nuova stagione della crescita

Despar Nord accelera in Emilia: Modena e Bologna guidano la nuova stagione della crescita

Pietro Segata, nuovo presidente di Agci imprese sociali: 'Benessere dei lavoratori è una priorità'

Pietro Segata, nuovo presidente di Agci imprese sociali: 'Benessere dei lavoratori è una priorità'

Fotovoltaico, aree idonee: le novità della nuova legge regionale

Fotovoltaico, aree idonee: le novità della nuova legge regionale