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Conoscere l'Iran: a Modena un incontro con lo storico Giovanni Fantozzi

Conoscere l'Iran: a Modena un incontro con lo storico Giovanni Fantozzi

Venerdì 17 aprile alla Parrocchia dello Spirito Santo in via Fratelli Rosselli. Intervengono anche Stefano Vernole e Matteo Marchioni. Modera Filippo Pederzini

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Venerdì 17 aprile alle 17.30, presso la Parrocchia dello Spirito Santo in via Fratelli Rosselli a Modena si terrà un evento dal titolo 'Conoscere l'Iran. I cristiani nel paese degli Ayatollah'. 'Il Centro Studi Storici Cattolici ha deciso di organizzare questo piccolo convegno dal momento che negli ultimi tempi l'Iran occupa stabilmente le prime pagine dei giornali e delle televisioni a causa dei tragici fatti di cui tutti sono al corrente, tuttavia in pochi possono dire di conoscere veramente l'Iran che, sia da una parte che dall'altra, viene descritto usando esclusivamente il linguaggio degli slogan e della propaganda' - spiegano i promotori.

'I relatori cercheranno di fornire agli intervenuti i basilari rudimenti su un paese la cui storia e trimillenaria. Nel contempo approfondiranno le vicende che hanno portato alla guerra spiegando anche quali sono le caratteristiche culturali e istituzionali che rendono peculiare il sistema iraniano. Particolare spazio verrà poi dato alla descrizione della situazione in cui si trovano i cristiani, così come le altre minoranze religiose, che vivono nel paese degli Ayatollah'.

Le relazioni saranno tre: comincerà Giovanni Fantozzi con un intervento dal titolo 'La situazione dei cristiani in Iran'. Seguirà Matteo Marchioni con la relazione 'Da Obama a Trump: il nucleare iraniano'. Chiuderà Stefano Vernole con un approfondimento storico sull'Iran islamico e rivoluzionario. Introduce e modera il giornalista Filippo Pederzini.

Nell'occasione verrà presentato il libro Cella n° 14. I semi della rivoluzione, di Sayyed Alì Khamenei tramite il quale si può avere uno spaccato della storia iraniana del Novecento che ha condotto, nel 1979, alla rivoluzione e alla cacciata dello Shah.

L'evento è ad accesso libero e gratuito.

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