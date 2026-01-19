Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Modena, la tessera per i cassonetti? Scelta ideologica, inutile e contro i cittadini'

Stefano Bellei (Patto per il Nord): 'I cittadini meritano servizi efficienti, non sperimentazioni ideologiche pagate sulla loro pelle'

'L’ostinazione dell’amministrazione Mezzetti nel voler imporre la tessera per l’apertura dei cassonetti dei rifiuti dimostra una preoccupante distanza dalla realtà e dai problemi concreti dei cittadini. Una scelta ideologica, burocratica e profondamente sbagliata'. A parlare è Stefano Bellei di Patto per il Nord di Modena.

'Siamo di fronte a un provvedimento anacronistico che non migliora il servizio, non aumenta il decoro urbano e non risolve i problemi della raccolta dei rifiuti. Al contrario, li aggrava. Basta uscire dai confini comunali — per esempio andando a Marina di Ravenna, in Emilia-Romagna — per vedere che i cassonetti funzionano senza tessere, senza complicazioni e senza scaricare inefficienze sui cittadini. Qui invece si preferisce imporre controlli, limitazioni e disagi, colpendo soprattutto anziani, famiglie, turisti e attività economiche. Altro che modernizzazione: è un passo indietro che trasforma un servizio pubblico essenziale in un percorso a ostacoli'.

'L’amministrazione Mezzetti continua a tirare dritto senza ascoltare nessuno, ignorando esempi virtuosi già esistenti e dimostrando una gestione arrogante e autoreferenziale. Governare non significa imporre dall’alto decisioni sbagliate, ma confrontarsi e correggere gli errori - continua Bellei -. Chiediamo l’immediato stop a questo sistema fallimentare e l’apertura di un confronto vero, non di facciata. I cittadini meritano servizi efficienti, non sperimentazioni ideologiche pagate sulla loro pelle'.

