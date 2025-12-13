Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Scandalo Amo, caro Bosi la gatta frettolosa fa i gattini ciechi'

Maria Grazia Modena dopo la nota di ieri di Bosi nella quale prima si è fatto il nome della ex dipendente e poi, con un errata corrige, lo si è cancellato

'Nessuno ha mai avvisato l’amministratore delegato di Amo, Agenzia per la Mobilità, Andrea Bosi, che la gatta frettolosa fece i gattini ciechi? Capisco che l’affaire Amo sia un capitolo nero per l’intera amministrazione comunale e sinistra modenese da chiudere il più presto possibile, ma le dichiarazioni si fanno a bocce ferme non in pieno movimento'. Così il consigliere comunale Maria Grazia Modena intervenendo dopo la nota di ieri di Bosi nella quale prima si è fatto il nome della ex dipendente e poi, con un errata corrige, lo si è cancellato.

'Imprudente l’asserzione di Andrea Bosi che fa intendere come vittoria definitiva il decreto ingiuntivo emesso su ricorso di Amo dal Tribunale di Modena, secondo il quale l’ex dipendente dovrà restituire l’88% dell’ammanco, verso il quale è già in atto l’opposizione dell’ex dipendente, come affermato dal suo avvocato. Mi meraviglia il disdicevole scivolone dell’ex assessore, che in un primo comunicato stampa riporta addirittura le generalità dell’accusata. Un fatto gravissimo e del tutto inaspettato da parte di un laureato in Giurisprudenza, come è Bosi - continua la Modena -. Però, fra le tante cose in sospeso, che aspettano di essere chiarite, ve ne è una che non mi convince per niente.
Infatti, ammesso e non concesso, almeno fino alla chiusura dei procedimenti in corso, che l’autore/autrice dell’88% dell’ammanco sia stato correttamente individuato da Amo, mi sorge spontanea una domanda: “Come mai una indagine interna, cosi accurata e precisa nell’individuazione delle responsabilità alla ex dipendente dell’88% dell’ammanco, non abbia nessuna idea di chi sia il responsabile dell’altra fetta di ammanco del 12%, cifra che tradotta in contanti viaggia sui 60.000 euro? Per questa attende il responso dei Tribunali”. “Honni soit qui mal y pense”, motto rivolto ai sorrisetti dei cortigiani per la caduta di una giarrettiera, sorrisetti che anche noi davanti a quei 60.000 euro e alla caduta di qualche politico non riusciamo a trattenere'.

