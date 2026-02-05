Lo scandalo che ha coinvolto la Fondazione Modena rappresenta un punto di non ritorno

Partendo dal contesto cittadino, lo scandalo che ha coinvolto la Fondazione Modena rappresenta, per gravità e rilevanza, un punto di non ritorno. Eppure, a fronte di responsabilità evidenti e di interrogativi ancora aperti, si assiste a un sistematico atteggiamento di chiusura, di autodifesa corporativa e di sostanziale inamovibilità di un intero universo politico e culturale che continua a ruotare attorno agli stessi centri di potere, senza una reale assunzione di responsabilità. Il tutto, per usare un eufemismo, con un controllo istituzionale e giudiziario apparso quantomeno distratto.
Parallelamente, il degrado sempre più evidente di aree come Novisad, Tempio, Crocetta e di altri quartieri cittadini, l’aumento percepibile della microcriminalità e una gestione dell’inclusione che ha prodotto marginalità, insicurezza e abbandono, pongono interrogativi seri sull’efficacia delle politiche portate avanti negli ultimi decenni. È difficile negare che il modello tanto celebrato abbia mostrato limiti strutturali e fallimenti evidenti, soprattutto per chi quei quartieri li vive quotidianamente.
Allargando lo sguardo al piano nazionale, le violenze che accompagnano alcuni cortei cosiddetti “pro
Per comprendere il presente è necessario interrogarsi sulle cause profonde. Fermarsi all'effetto non aiuta mai a risolvere i problemi, anche perché ci immerge nella tanto celebrata resilienza, che altro non è se non un passivo adattamento alla realtà senza provare a cambiarla. Dal secondo dopoguerra in poi, la società italiana è stata permeata, in tutti gli ambiti del vivere civile, da una cultura di matrice marxista che ha continuato a esercitare la propria influenza ben oltre la fine storica del comunismo. Scuola, informazione, sindacati, amministrazioni pubbliche e perfino il linguaggio comune hanno subito un processo di ideologizzazione capillare, spesso più efficace di quanto non siano mai stati carri armati o repressioni dichiarate.
Come ha osservato il filosofo Marcello Veneziani, il comunismo è finito, ma il marxismo no. Ed è proprio questa persistenza culturale, mai davvero messa in discussione, a spiegare molte delle distorsioni, delle contraddizioni e delle degenerazioni che oggi osserviamo.
Una società sana non può prescindere da un confronto libero, critico e realmente pluralista: è arrivato il momento di rompere un silenzio troppo lungo e troppo comodo.
Adele Visconti, Emiliano Castrota Nella foto il cda della Fondazione di Modena