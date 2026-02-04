Modena, Delrio riunisce la corrente Riformista a Modena

Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Nel dibattito interverranno Elena Carnevali, sindaco di Bergamo, Barbara Rosina, presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali e Maria Costi

Sabato 7 febbraio 2026, alle 9:45 Palazzo Europa a Modena ospiterà un evento nazionale con la corrente dei Riformisti del Partito Democratico.

'Non può esserci crescita vera se qualcuno viene lasciato indietro - spiega Paolo Negro tra gli organizzatori - vogliamo dare da Modena un contributo concreto al profilo riformista del centrosinistra, senza il quale non c'è vera alternativa, chiedendoci quali saranno le prossime grandi riforme sociali che proporremo al Paese in una prospettiva di alternativa di Governo. Questa domanda sarà sul tavolo sabato a Modena, al Palazzo Europa'

Il programma (allegato). L'incontro si articolerà attraverso relazioni scientifiche e tavoli di discussione, con la partecipazione di esperti di profilo nazionale, rappresentanti del Terzo Settore ed amministratori locali:

Saranno presenti la senatrice Pd Sandra Zampa, Paolo Onofri, già professore ordinario di Politica Economica all'Università di Bologna, Antonio Russo, portavoce dell’Alleanza contro la povertà in Italia, Gianpiero Dalla Zuanna, professore ordinario Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova, Sarantis Thanopulos, psicoanalista, membro della Società Psicoanalitica Italiana, Tiziano Vecchiato, presidente Fondazione Emanuela Zancan.

Nel dibattito interverranno Elena Carnevali, sindaco di Bergamo, Barbara Rosina, presidente Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali, Maria Costi, consigliere Regione Emilia Romagna del PD, Arianna Saulini, Advocacy Manager di Save The Children Italia e Graziano Delrio chiuderà i lavori.

