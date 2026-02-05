Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Mezzetti: 'Da Vannacci propaganda più becera e ignorante di stampo fascista'

Mezzetti: 'Da Vannacci propaganda più becera e ignorante di stampo fascista'

'La politica oggi ha bisogno dell’esatto contrario degli incendiari e dei fuochi fatui'

2 minuti di lettura

'Il generale Vannacci ieri si è presentato a Modena indicando questa come una delle città più pericolose d’Italia. Immagino che come da copione ripeterà questo mantra in tutte le città del suo tour circense, un po’ come i cantanti che in ogni piazza dei loro concerti ripetono “questa è la città che amo!”. Tra le altre scempiaggini che ho ascoltato dalla registrazione del suo intervento ho anche sentito l’accusa che mi ha rivolto di aver parlato di “percezioni” al riguardo del tema sicurezza'. Così il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti su quanto dichiarato ieri da Vannacci.

'Anche in questo caso si tratta di uno dei ritornelli cari alla destra. Sfido però il generale, che sicuramente non si è preso la briga di verificare quanto qualche seguace nostrano deve avergli riferito, a dimostrare quando io avrei parlato di “percezioni”. Mai, dico mai, io ho usato questo termine e questo argomento e non da quando sono sindaco, anche negli anni precedenti. Siccome non sarà in grado di dimostrarlo, mi aspetto le sue scuse, che sicuramente non arriveranno. Però una percezione ce l’ho: siamo di fronte all’ennesimo caudillo de noantri che si palesa sulla scena politica con tutti gli arnesi della propaganda più becera e ignorante di stampo fascista. Francamente non sentivamo il bisogno di un aspirante leader politico che si presenta con lo slogan preso in prestito da un attore ben più bravo di lui nel recitare la parte, “al mio segnale scatenate l’inferno”. La politica oggi ha bisogno dell’esatto contrario degli incendiari e dei fuochi fatui'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Scandalo Fondazione, Azione: 'La stizza di Braglia suona come una excusatio non petita'

Scandalo Fondazione, Azione: 'La stizza di Braglia suona come una excusatio non petita'

Lo scandalo che ha coinvolto la Fondazione Modena rappresenta un punto di non ritorno

Lo scandalo che ha coinvolto la Fondazione Modena rappresenta un punto di non ritorno

Lotta al tumore, a Modena ogni anno 30 nuovi casi nei bambini

Lotta al tumore, a Modena ogni anno 30 nuovi casi nei bambini

Conflitto in Palestina: se ne parla a Modena col circolo Logos e civiltà

Conflitto in Palestina: se ne parla a Modena col circolo Logos e civiltà

La prima uscita pubblica di Vannacci fuori dalla Lega è a Modena: 'Carroccio ha tradito gli ideali'

La prima uscita pubblica di Vannacci fuori dalla Lega è a Modena: 'Carroccio ha tradito gli ideali'

'Modena calcio, obiettivo valorizzare il patrimonio per continuare a crescere'

'Modena calcio, obiettivo valorizzare il patrimonio per continuare a crescere'

Articoli più Letti Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Governo Meloni impone all'Emilia Romagna dimensionamento della rete scolastica: c'è il commissariamento

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

Fondazione di Modena, dopo l’ammanco di ben oltre 850mila euro, tre mesi di ‘assordante’ silenzio

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

'Rifiuti a Modena, caro sindaco la situazione è totalmente fuori controllo'

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Modena, sradica palo stradale e si scaglia contro le auto: denunciato tunisino

Articoli Recenti Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

'Mai detto di essere contrario al diritto di voto per le donne: il mio intervento riguardava la difesa della famiglia'

'Mai detto di essere contrario al diritto di voto per le donne: il mio intervento riguardava la difesa della famiglia'

Modena, Delrio riunisce la corrente Riformista a Modena

Modena, Delrio riunisce la corrente Riformista a Modena

'Fondazione di Modena, erogazioni da Modena a Palagano: involuzione negativa'

'Fondazione di Modena, erogazioni da Modena a Palagano: involuzione negativa'