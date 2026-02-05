Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Referendum Giustizia: incontro a sostegno del NO con Andrea Giorgis e Michele Trianni

Giovedì 5 febbraio, organizzato dal laboratorio Moltiplica e l'avvocato Giorgio Pighi alla sala Ulivi

Questa sera, giovedì 5 febbraio, alle 21, la Sala Giacomo Ulivi di Modena (viale Ciro Menotti 137) ospiterà un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale sulla riforma Nordio. Un appuntamento pensato per offrire ai cittadini strumenti di comprensione e approfondimento sulle ragioni del No, attraverso il contributo di giuristi ed esperti del settore.

La serata, aperta e moderata da Alberto Rinaldi e Serena Arbizzi vedrà la partecipazione tra i relatori, dell'avvocato Danaida Delaj, del magistrato Michele Trianni e del costituzionalista e senatore PD Andrea Giorgis, che analizzeranno i punti critici della riforma e le possibili conseguenze sul sistema costituzionale italiano.

È previsto inoltre un intervento programmato dell’avvocato Giorgio Pighi, che offrirà una lettura giuridica e istituzionale del quesito referendario.

Un’occasione di confronto aperto alla cittadinanza, utile per orientarsi in vista del voto.


