'Invece di continuare a scaricare il barile sul Governo, De Pascale dovrebbe occuparsi di liste chiuse, preliste o liste di galleggiamento. Come è stato scoperto, sono tutte pratiche illegali a cui procedono alcune AUSL dell’Emilia-Romagna per nascondere la propria inefficienza in termini di produzione di prestazioni sanitarie con ripercussioni sulle liste d’attesa' - è la replica del presidente del Gruppo Forza Italia, Pietro Vignali.
Vignali (Forza Italia): 'Liste d'attesa, in Emilia Romagna pratiche illegali e caos organizzativo'
'Invece di continuare a scaricare il barile sul Governo, De Pascale dovrebbe occuparsi di liste chiuse, preliste o liste di galleggiamento'
