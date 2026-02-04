'L’uscita di Vannacci dalla Lega lo colloca ufficialmente fuori dal perimetro del Centrodestra'

'Al di là della responsabilità politica di chi ha incentivato una figura di questo tipo, quella dell’ex Generale è una scelta che rischia di minare la stabilità di tutta la coalizione di Governo, favorendo il Campolargo di Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Vi è poi una valutazione sulle posizioni di Vannacci: idee antistoriche che si rifanno ad una visione autoritaria della società, veicolate attraverso un linguaggio spesso violento e che strizza l’occhio a schemi che richiamano al periodo più buio mai vissuto da questo Paese'.

A dirlo è Giammarco Nardini, Segretario Provinciale Forza Italia Giovani Modena.

'Forza Italia, nel 1994, ha dato vita ad una coalizione che nel tempo ha sviluppato cultura delle Istituzioni e credibilità politica: tutte cose che Vannacci, evidentemente, non conosce.

Forza Italia Giovani Modena continuerà a lavorare per essere il Centro del Centrodestra sul territorio: alternativa alla Sinistra ma distinta dalla Destra. In questo senso, non faremo sconti a nessuno di coloro che vorrà minare la credibilità politica e istituzionale del progetto di una coalizione che, anche a Modena, non vuole concorrere per urlare più slogan di una Sinistra sempre più radicale, ma per essere un’alternativa valida e credibile all’attuale Amministrazione Comunale. Che questa vicenda serva da lezione a tutti su cosa il Centrodestra deve essere e cosa non' - chiude Nardini.

